أسعار الذهب في مصر تواصل الصعود.. وزيادة 19 جنيها للجرام خلال 3 أيام
كتبت- شيرين صلاح:
واصلت أسعار الذهب في مصر صعودها لليوم الثالث على التوالي، خلال تعاملات اليوم الخميس، وزاد سعر الجرام 4 جنيهات دفعة واحدة، مقارنة بمستواه أمس.
وكانت أسعار الذهب بالسوق المحلية صعدت بقيمة 7 جنيهات أمس الأول و8 جنيهات أمس للجرام الواحد، ليصبح إجمالي الارتفاع على مدار الأيام الثلاثة 19 جنيهًا.
وقال نادي نجيب، سكرتير عام شعبة تجار الذهب بغرفة القاهرة التجارية سابقًا، لمصراوي، إن سعر جرام الذهب عيار 21 ارتفع اليوم إلى 817 جنيهًا مقابل 813 جنيهًا، أمس.
وبلغ سعر الجرام عيار 18 خلال تعاملات اليوم نحو 700 جنيه، وسعر الجرام عيار 24 نحو 934 جنيهًا، وسجل سعر الجنيه الذهب نحو 6536 جنيهًا.
وعالميا، صعدت أسعار الذهب اليوم الأربعاء بنسبة 0.57%، وارتفع سعر الأوقية بنحو 10.7 دولارات مقارنة بنهاية تعاملات أمس ليسجل 1875.5 دولارا في تمام الساعة 12:47 ظهرًا بتوقيت القاهرة، وفقًا لبيانات وكالة بلومبرج.
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