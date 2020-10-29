انطلاق اجتماعات اللجنة المصرية العراقية العليا على مستوى الخبراء ببغداد

كتب- مصطفى عيد:

انطلقت أمس الأربعاء، بالعاصمة العراقية بغداد، اجتماعات الخبراء من الجانبين المصري والعراقي، برئاسة طارق الشعراوي، مستشار وزير التعاون الدولي والمشرف على قطاع التعاون العربي والأفريقي، ووليد حبيب الحلو، وكيل وزارة التجارة العراقية.

وبحسب بيان من وزارة التعاون الدولي اليوم الخميس، يأتي ذلك تمهيدًا لأعمال الجلسة التحضيرية الوزارية التي تُعقد غدًا الجمعة برئاسة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي عن الجانب المصري، وعلاء الجابوري، وزير التجارة عن الجانب العراقي، ثم الأعمال الختامية للجنة العليا المصرية العراقية المشتركة، برئاسة رئيسي وزراء البلدين يوم السبت.

وشارك في الاجتماعات بجانب مسئولي وزارة التعاون الدولي، ممثلون عن وزارات الخارجية، والصحة والسكان، والعدل، والتجارة والصناعة، والكهرباء، والقوى العاملة، والتخطيط، والإنتاج الحربي، والنقل، والزراعة، والطيران المدني، والمالية، والبترول، وقطاع الأعمال العام، والاتصالات، والتضامن الاجتماعي، والداخلية، والتربية والتعليم.

كما شارك أيضا التعليم العالي والبحث العلمي، والتموين والتجارة الداخلية، والبنك المركزي، وهيئة الاستثمار، وجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، وجهاز حماية المستهلك، وفقا للبيان.

ويعمل الخبراء من الجانبين خلال الاجتماعات التي عقدت أمس الأربعاء، وتستمر اليوم الخميس أيضًا، على التجهيز للاجتماع التحضيري على المستوى الوزاري، واجتماع اللجنة العليا برئاسة رئيسي وزراء البلدين، والاتفاق على الصياغات النهائية للوثائق الجاهزة للتوقيع في ختام أعمال اللجنة العليا.

وخلال الاجتماعات تم تقسيم المشاركين من الخبراء إلى خمس لجان فرعية هي لجنة الخارجية والتنسيق السياسي، ولجنة الشئون التجارية والاستثمارية والمالية، ولجنة الشئون القنصلية والقضائية والأمن والموارد البشرية، ولجنة الشئون الفنية والإنتاج والطاقة، فضلا عن لجنة المراجعة القانونية والصياغة للاتفاقيات، والتي تقوم بدراسة الوثائق المتفق عليها وتعد محضر اجتماعات اللجنة العليا.

ويأتي انعقاد اللجنة المصرية العراقية العليا المشتركة، تنفيذًا لمخرجات القمة الثلاثية التي انعقدت بين قادة بلدان مصر والعراق والأردن التي عقدت خلال أغسطس الماضي، بهدف تنمية وتدعيم العلاقات الاقتصادية بين البلدين، وفقا للبيان.

وخلال الفترة الماضية تم عقد عدة لقاءات تحضيرية سابقة على الاجتماعات التي تتم في العاصمة العراقية بغداد، آخرها اجتماع خبراء الجانب المصري الذي عقد بمقر وزارة التعاون الدولي يوم الأحد الماضي.

ومن المستهدف أن يتم توقيع عدد من الوثائق الهامة بين مصر والعراق خلال اجتماع اللجنة العليا المشتركة برئاسة رئيسي وزراء البلدين، في عدة قطاعات حيوية منها النقل الجوي، والبحري، والضرائب، والصناعة، والصحة، والعدل، والإسكان والتشييد والبناء، وحماية البيئة، وغيرها من الاتفاقيات الهامة.

وكانت وزيرة التعاون الدولي التقت أحمد نايف رشيد الدليمي، سفير العراق بالقاهرة ومندوبها الدائم لدى جامعة الدول العربية، في وقت سابق من الشهر الماضي، لبحث ترتيبات انعقاد اللجنة العليا المشتركة المصرية العراقية، وأكدت الوزيرة خلال اللقاء تطلع الحكومة لتنمية العلاقات بين البلدين في مختلف جوانب التعاون الاقتصادي بين البلدين.

كما عقد قطاع التعاون العربي والأفريقي بالوزارة، اجتماعًا الأسبوع الماضي، ضم ممثلين عن 29 جهة حكومية لبحث ترتيبات انعقاد اللجنة المشتركة.

يذكر أنه تم توقيع اتفاقية إنشاء اللجنة العليا المشتركة بين البلدين في 5 يوليو 1988، وتمثل اللجنة العليا المصرية العراقية المشتركة آلية هامة من آليات الدبلوماسية الاقتصادية المصرية لتنسيق أطر التعاون الدولي مع دولة العراق.