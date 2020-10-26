ارتفاع الطماطم والبصل.. أسعار الخضر والفاكهة في سوق العبور اليوم

كتبت- شيرين صلاح:

ارتفعت أسعار 5 أصناف من الخضراوات والفاكهة بين 25 قرشا وجنيه، خلال تعاملات اليوم الاثنين، في سوق الجملة بالعبور، مقارنة بأسعار أمس.

بينما تراجع سعر كيلو الفلفل الحامي البلدي 50 قرشا، ليتراوح بين 3 جنيهات و4.5 جنيه ، وفقا لبيانات الموقع الرسمي لسوق العبور.

واستقرت أسعار عدد من أصناف الفاكهة، اليوم، وفقا لبيانات الموقع الرسمي لسوق العبور.

ويرصد مصراوي أسعار الجملة لأهم الخضروات والفاكهة، كما جاءت على الموقع الرسمي لسوق العبور.

أسعار الخضروات:

الطماطم بين 2 و 5.5 جنيه، بزيادة 25 قرشا.

البطاطس بين 1.5 و2.5 جنيه.

البصل بين 3.5 جنيه و6 جنيهات، بزيادة 50 قرشا.

الكوسة بين 3 جنيهات و6.5 جنيه، بزيادة جنيه.

الفاصوليا بين 3 و6 جنيهات.

الباذنجان البلدي بين 2 و4.5 جنيه، بزيادة 50 قرشا.

الفلفل الرومي البلدي بين 3.5 جنيه و6 جنيهات، بزيادة 50 قرشا.

الفلفل الحامي البلدي بين 3 جنيهات و4.5 جنيه، بتراجع 50 قرشا.

الملوخية بين 2 جنيه و3 جنيهات.

الخيار البلدي بين 2 و3 جنيهات.

أسعار الفاكهة:

البرتقال البلدي بين 6 جنيهات و12 جنيها.

البرتقال السكري بين 6 جنيهات و12 جنيها

الليمون البلدي بين 2 جنيه و8 جنيهات.

الرمان بين 3 و4 جنيهات.

الجوافة بين 3 و6 جنيهات.

البطيخ بين 12 و18 جنيها.

البلح السماني بين 3 و5 جنيهات.