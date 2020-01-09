تعرف على أسعار الدولار في 11 بنكا بعد نزول جديد اليوم الخميس
كتبت- شيرين صلاح:
تراجع سعر صرف الدولار أمام الجنيه بين قرشين و6 قروش في 9 بنوك، مقارنة بمستواه في مساء تعاملات أمس الأربعاء، فيما استقر في بنكين آخرين.
البنك الأهلي المصري:
سعر الشراء: 15.95 جنيه للشراء.
سعر البيع: و16.05 جنيه للبيع.
بنك مصر:
سعر الشراء: 15.95 جنيه للشراء
سعر البيع: 16.05 جنيه للبيع.
بنك القاهرة:
سعر الشراء: 15.94 جنيه للشراء.
سعر البيع: 16.04 جنيه للبيع.
بنك الأسكندرية:
سعر الشراء: 15.94 جنيه للشراء.
سعر االبيع: 16.04 جنيه للبيع.
بنك البركة:
سعر الشراء: 15.95 جنيها للشراء.
سعر البيع: 16.05 جنيه للبيع.
بنك قناة السويس:
سعر الشراء: 15.94 جنيه للشراء.
سعر البيع: 16.04 جنيه للبيع.
بنك التجاري الدولي:
سعر الشراء: 15.94 جنيها للشراء.
سعر البيع: 16.04 جنيه للبيع.
بنك العربي الأفريقي:
سعر الشراء: 15.94 جنيه للشراء.
سعر البيع: 16.04 جنيه لليبع.
بنك التعمير والإسكان:
سعر الشراء: 15.99 جنيه للشراء.
سعر اليبع: 16.09 جنيه للبيع.
بنك كريدي أجريكول:
سعر الشراء: 15.97 جنيه للشراء.
سعر البيع: 16.07 جنيه للبيع.
مصرف أبو ظبي الإسلامي:
سعر الشراء: 16.02 جنيه للشراء.
سعر البيع: 16.10 جنيه للبيع.
-
467
-
298
-
196
-
145
-
144
-
131
-
111
-
106
-
70
-
68
-
47
-
46
-
45
-
42