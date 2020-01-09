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تعرف على أسعار الدولار في 11 بنكا بعد نزول جديد اليوم الخميس

12:36 م الخميس 09 يناير 2020
تعرف على أسعار الدولار في 11 بنكا بعد نزول جديد اليوم الخميس

الدولار

كتبت- شيرين صلاح:

تراجع سعر صرف الدولار أمام الجنيه بين قرشين و6 قروش في 9 بنوك، مقارنة بمستواه في مساء تعاملات أمس الأربعاء، فيما استقر في بنكين آخرين.

البنك الأهلي المصري:

سعر الشراء: 15.95 جنيه للشراء.

سعر البيع: و16.05 جنيه للبيع.

بنك مصر:

سعر الشراء: 15.95 جنيه للشراء

سعر البيع: 16.05 جنيه للبيع.

بنك القاهرة:

سعر الشراء: 15.94 جنيه للشراء.

سعر البيع: 16.04 جنيه للبيع.

بنك الأسكندرية:

سعر الشراء: 15.94 جنيه للشراء.

سعر االبيع: 16.04 جنيه للبيع.

بنك البركة:

سعر الشراء: 15.95 جنيها للشراء.

سعر البيع: 16.05 جنيه للبيع.

بنك قناة السويس:

سعر الشراء: 15.94 جنيه للشراء.

سعر البيع: 16.04 جنيه للبيع.

بنك التجاري الدولي:

سعر الشراء: 15.94 جنيها للشراء.

سعر البيع: 16.04 جنيه للبيع.

بنك العربي الأفريقي:

سعر الشراء: 15.94 جنيه للشراء.

سعر البيع: 16.04 جنيه لليبع.

بنك التعمير والإسكان:

سعر الشراء: 15.99 جنيه للشراء.

سعر اليبع: 16.09 جنيه للبيع.

بنك كريدي أجريكول:

سعر الشراء: 15.97 جنيه للشراء.

سعر البيع: 16.07 جنيه للبيع.

مصرف أبو ظبي الإسلامي:

سعر الشراء: 16.02 جنيه للشراء.

سعر البيع: 16.10 جنيه للبيع.

الدولار سعر صرف الدولار البنك الأهلي المصري بنك مصر بنك القاهرة

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