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أسعار المأكولات البحرية والأسماك في سوق العبور اليوم 7-1-2020

10:51 ص الثلاثاء 07 يناير 2020
أسعار المأكولات البحرية والأسماك في سوق العبور اليوم 7-1-2020

سمك

كتبت- شيرين صلاح:

استقرت أسعار الماكولات البحرية والأسماك خلال تعاملات اليوم الثلاثاء، في سوق الجملة بالعبور، مقارنة بأسعار أمس.

واستقر سعر كيلو السمك البلطي ليتراوح بين 23 و29 جنيها، كما استقر سعر كيلو السمك البوري ليتراوح بين 40 و50 جنيها.

وبلغ سعر كيلو الجمبري بين 300 جنيه و380 جنيها، كما بلغ سعر كيلو الكابوريا بين 30 و150 جنيها.

وسجل سعر كيلو السمك المكرونة بين 50 و60 جنيها، وسعر كيلو السمك الفليه البلطي بين 30 و90 جنيها، وسعر كيلو السبيط والكاليماري بين 110 جنيهات و160 جنيها.

أسعار الماكولات البحرية أسعار الأسماك سوق الجملة

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