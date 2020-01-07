أسعار المأكولات البحرية والأسماك في سوق العبور اليوم 7-1-2020

كتبت- شيرين صلاح:

استقرت أسعار الماكولات البحرية والأسماك خلال تعاملات اليوم الثلاثاء، في سوق الجملة بالعبور، مقارنة بأسعار أمس.

واستقر سعر كيلو السمك البلطي ليتراوح بين 23 و29 جنيها، كما استقر سعر كيلو السمك البوري ليتراوح بين 40 و50 جنيها.

وبلغ سعر كيلو الجمبري بين 300 جنيه و380 جنيها، كما بلغ سعر كيلو الكابوريا بين 30 و150 جنيها.

وسجل سعر كيلو السمك المكرونة بين 50 و60 جنيها، وسعر كيلو السمك الفليه البلطي بين 30 و90 جنيها، وسعر كيلو السبيط والكاليماري بين 110 جنيهات و160 جنيها.