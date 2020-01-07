أسعار النفط تتراجع 1.5% وسط احتمالات تعطل إمدادات الشرق الأوسط

القاهرة- وكالات:

تراجعت أسعار النفط، يوم الثلاثاء، مع إعادة المستثمرين النظر في احتمالات تعطل إمدادات الشرق الأوسط في أعقاب قتل الولايات المتحدة قائدا عسكريا إيرانيا كبيرا، بحسب وكالة رويترز.

وهبط برنت 1.5% إلى 67.86 دولار للبرميل وسجل 68.14 دولار، بانخفاض 77 سنتا، في الساعة 0550 بتوقيت جرينتش.

وهبطت العقود الآجلة للخام الأمريكي غرب تكساس الوسيط 65 سنتا إلى 62.62 دولار للبرميل، بعد أن تراجعت في وقت سابق 1.5% إلى 62.30 دولار.

وبلغ برنت أعلى مستوياته منذ سبتمبر الماضي في حين زاد غرب تكساس إلى ذروته منذ ابريل الماضي.

وجاءت المكاسب عقب مخاوف من تصاعد الصراع واحتمال تعطل معروض الشرق الأوسط بعد ضربة بطائرة مسيرة في الثالث من يناير الجاري قتلت القائد العسكري الإيراني قاسم سليماني.

ولكن بعض المحللين بدأوا يشككون في فرص اندلاع صراع واسع النطاق، وفقا للوكالة.

وقال لاخلان شو، مدير أبحاث السلع الأولية في بنك أستراليا الوطني، "السوق قلقة بوضوح من احتمال تعطل المعروض لكن لا يوجد مسار واضح للأمام من هنا".

وتابع لاخلان شو، "الأمر برمته محض تصورات محتملة قد تؤثر على إنتاج النفط أو لا تؤثر، لذا يبدو أن السوق أعادت التقييم في آخر 24 إلى 36 ساعة فيما يتعلق ببعض الاحتمالات".

وأضاف، أن إيران ستحتاج لإيرادات العملة الصعبة من استمرار صادرات النفط ولهذا لن يكون من مصلحتها أن تحاول غلق مضيق هرمز، ويمر نحو 20% من نفط العالم بالمضيق التي تطل على إيران .

ورجحت مجموعة أوراسيا أن تركز إيران على الأهداف العسكرية الأمريكية لا أهداف الطاقة.

وتابعت "لا يعني هذا أنها لن تواصل التحرش منخفض المستوى بحركة الشحن التجاري أو البنية التحتية الإقليمية للطاقة لكن هذه الأنشطة لن تكون شديدة".