الدولار يرتفع في 3 بنوك مع نهاية تعاملات اليوم الأحد 5-1-2020

كتبت- شيرين صلاح:

ارتفع سعر صرف الدولار أمام الجنيه في 3 بنوك، مع نهاية تعاملات اليوم الأحد، مقارنة بمستواه في الصباح، فيما استقر في 8 بنوك أخرى.

وارتفع سعر الدولار قرشا واحدا في بنكي البركة، وقناة السويس إلى 16 جنيها للشراء، و16.10 جنيه للبيع.

وزاد سعر العملة الأمريكية قرشا واحدا في بنك التجاري الدولي إلى 15.98 جنيه للشراء، و16.08 جنيه للبيع.

وظل سعر الدولار ثابتا في بنوك الأهلي المصري، ومصر، والعربي الأفريقي، والتعمير والإسكان، والإسكندرية، وكريدي أجريكول عند 15.99 جنيه للشراء، و16.09 جنيه للبيع.

واستقر سعر الدولار في بنك القاهرة عند 15.98 جنيه للشراء، و16.09 جنيه للبيع.

وحافظ سعر العملة الأمريكية على مستواه في مصرف أبو ظبي الإسلامي عند 16.01 جنيه للشراء، و16.10 جنيه للبيع.