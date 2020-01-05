أكثر الكلمات إنتشاراً

قاسم سليماني أحداث ليبيا نانسي عجرم الطقس أسعار الذهب حصاد 2019 سد النهضة الدوري الإنجليزي أسعار الدولار عزل ترامب

الدولار يرتفع في 3 بنوك مع نهاية تعاملات اليوم الأحد 5-1-2020

04:36 م الأحد 05 يناير 2020
الدولار يرتفع في 3 بنوك مع نهاية تعاملات اليوم الأحد 5-1-2020

دولار

كتبت- شيرين صلاح:

ارتفع سعر صرف الدولار أمام الجنيه في 3 بنوك، مع نهاية تعاملات اليوم الأحد، مقارنة بمستواه في الصباح، فيما استقر في 8 بنوك أخرى.

وارتفع سعر الدولار قرشا واحدا في بنكي البركة، وقناة السويس إلى 16 جنيها للشراء، و16.10 جنيه للبيع.

وزاد سعر العملة الأمريكية قرشا واحدا في بنك التجاري الدولي إلى 15.98 جنيه للشراء، و16.08 جنيه للبيع.

وظل سعر الدولار ثابتا في بنوك الأهلي المصري، ومصر، والعربي الأفريقي، والتعمير والإسكان، والإسكندرية، وكريدي أجريكول عند 15.99 جنيه للشراء، و16.09 جنيه للبيع.

واستقر سعر الدولار في بنك القاهرة عند 15.98 جنيه للشراء، و16.09 جنيه للبيع.

وحافظ سعر العملة الأمريكية على مستواه في مصرف أبو ظبي الإسلامي عند 16.01 جنيه للشراء، و16.10 جنيه للبيع.

الدولار سعر صرف الدولار بنك البركة بنك قناة السويس

الخبر التالى:

بالفيديو.. كيف يستفيد أصحاب المعاشات من قانون التأمينات الجديد؟
تابع أحدث الأخبار وتجارب السيارات بالاضافة الى أسعار ومواصفات السيارات .. شيفت أحدث موقع في مجموعة أونا نيوز

أخبار قد تهمك

الأكثر قراءة الآن

المزيد
المزيد

إعلان

إعلان

  • عاجل:مباشر.. طنطا 1 - 1 الزمالك.. الدوري