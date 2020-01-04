قناة السويس ترفع رسوم عبور فئتين من السفن والناقلات بداية من أبريل

كتب- علاء حجاج:

قال الفريق أسامة ربيع، رئيس الهيئة قناة السويس، اليوم السبت إن الهيئة قررت تثبيت رسوم العبور لجميع أنواع السفن العابرة للقناة خلال العام الجديد على ما كانت عليه العام الماضي، باستثناء فئتين.

وقررت الهيئة رفع رسوم المرور على فئتين من أنواع السفن وهما سفن الصب الجاف وناقلات الغاز البترولي المسال بنسبة قدرها 5%، مقارنة بأسعارها في العام الماضي، على أن يبدأ تطبيق الزيادة المُقررة بداية من شهر أبريل القادم.

وبحسب بيان هيئة قناة السويس اليوم السبت يستفيد من قرار تثبيت رسوم عبور القناة كل من سفن الحاويات، وناقلات البترول ومنتجاته وناقلات الغاز الطبيعي، وسفن حاملات السيارات، والبضائع العامة والجرارات، والسفن السياحية والأنواع الأخرى.

وتخضع قرارات رسوم عبور قناة السويس لدراسات مستفيضة تعدها الوحدة الاقتصادية التابعة لإدارة التخطيط والبحوث والدراسات بالهيئة بعد المتابعة الدقيقة والدراسة المتفحصة لكافة المتغيرات المتعلقة بسوق النقل البحري، والتطورات الحادثة في مؤشرات الاقتصاد العالمي وحركة التجارة العالمية، فضلاً عن تحليل التطورات فى الطرق المنافسة لقناة السويس الحالية وتوقعاتها المستقبلية، بحسب البيان.

وقال الفريق أسامة ربيع في البيان إن قناة السويس تعد شرياناً رئيسياً لحركة التجارة العالمية المنقولة بحرا ًحيث يعبر من خلالها 8.3% من إجمالي حركة التجارة العالمية، وما يقرُب من 25% من إجمالي حركة البضائع المُحواه عالمياً، و100% من إجمالي تجارة الحاويات المنقولة بحراً بين آسيا وأوروبا، فضلاً عن كونها أحد أهم حلقات سلاسل الإمداد العالمية نظرا لموقعها الجغرافي الفريد وما تقدمه من خدمات ملاحية للسفن العابرة.

وتستطيع القناة استيعاب 100% من الأسطول العالمي لسفن الحاويات، و92.8% من أسطول سفن الصب الجاف، ونحو 61.9% من ناقلات البترول ومنتجاته و100% من باقي أنواع الأسطول الأخرى (بحمولة كاملة) و100% من كل سفن الأسطول العالمي فارغ أو بحمولة جزئية.