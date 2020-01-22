ماذا فعلت أسعار الذهب في مصر اليوم الأربعاء 22-1-2020؟

كتبت- شيماء حفظي:

استقرت أسعار الذهب في مصر خلال تعاملات اليوم الأربعاء 22 يناير 2020، عند مستوياتها أمس الثلاثاء.

وقال نادي نجيب، سكرتير عام شعبة الذهب بغرفة القاهرة التجارية لمصراوي، إن سعر جرام الذهب عيار 21 استقر اليوم عند 683 جنيها، وهو نفس مستواه أمس.

وسجل سعر جرام الذهب عيار 18 نحو 585 جنيها، وسعر الجرام عيار 24 نحو 781 جنيها، ووصل سعر الجنيه الذهب إلى 5464 جنيها.

وعالميا، تراجعت أسعار الذهب اليوم مع ارتفاع الدولار وتقليل المستثمرين من أهمية أي أثر مباشر على الاقتصاد العالمي من انتشار سلالة جديدة من فيروس كورونا في الصين.

وهبط الذهب في المعاملات الفورية 0.4% إلى 1551.13 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 0424 بتوقيت جرينتش، بحسب وكالة رويترز.

وكانت الأسعار تراجعت أمس 1% لتبلغ أدنى مستوياتها منذ 15 يناير عند 1545.96 دولار، وهبطت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.4% إلى 1551 دولارا.

وارتفعت أسواق الأسهم الآسيوية مع تهدئة رد فعل الصين على انتشار الفيروس للمخاوف من وباء عالمي، على الرغم من أن القلق بشأن تضرر الطلب المحلي والسياحة مستمر.