رئيس التنمية الصناعية يبحث تحديات الاستثمار مع نقابة المستثمرين الصناعيين

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كتب- عبدالقادر رمضان:

بحث مجدي غازي رئيس هيئة التنمية الصناعية، خلال اجتماع مع وفد من أعضاء النقابة العامة للمستثمرين الصناعيين، برئاسة محمد جنيدي، عددا من القضايا التي تهم القطاع الصناعي بمصر خلال الفترة الماضية من المتعثرين في القطاع الصناعي، وأهم التحديات والمشكلات التي يعاني منها المستثمرون.

وقال غازي إن الاجتماع تناول شرح حساب نسب المكون المحلي ليتمتع المنتج بمزايا التصنيع المحلي من تخفيضات جمركية وغيرها، مؤكدا الاعتماد على موردين محليين للصناعات المغذية من الاقتصاد الرسمي (ممن لديهم سجل صناعي), والذي من شأنه تشجيع مصانع الاقتصاد الموازي في الدخول تحت مظلة الاقتصاد الرسمي.

وأضاف أنه سيتم عقد سلسلة اجتماعات توضيحية لحساب نسب المكون المحلي بين الإدارة المعنية في الهيئة وأعضاء النقابة من المستثمرين.

وذكر رئيس الهيئة أن الخريطة الصناعية حققت الشفافية المطلقة في طرح الأراضي الصناعية ووضعت حلا جذريا لمشكلة طرح الأراضي الصناعية المرفقة وتعدد جهات الولاية عليها.

ودعا رئيس الهيئة خلال الاجتماع المستثمرين للاطلاع على الخريطة بعد فتح باب التقدم على 1705 قطع أراضٍ صناعية مرفقة في 12 محافظة، في إطار المرحلة الثانية من الطرح الإلكتروني.

وكشف غازي، خلال الاجتماع، عن أن الهيئة بصدد مراجعة بعض الأكواد الخاصة بالتراخيص بالإخطار وذلك تيسيرا على المستثمرين.

وقال إنه تم خلال الاجتماع الاتفاق على فتح قنوات اتصال وتعاون مباشر مع النقابة, وذلك لإيمان الهيئة الكامل بأهمية مشاركة القطاع الخاص ومجتمع الأعمال في صنع القرارات الحكومية.

وحضر الاجتماع هدى يسي رئيس اتحاد المستثمرات العرب، وعلاء صلاح الدين رئيس الإدارة المركزية للتصنيع المحلي بالهيئة، وعدد من أعضاء النقابة من كبار المستثمرين، وممثلي جمعيات الاستثمار.