أسعار الذهب ترتفع عالميا مع أول تعاملات الأسبوع

القاهرة- وكالات:

يتحرك الذهب في نطاق ضيق قدره ثلاثة دولارات، أولى تعاملات الأسبوع في الأسواق العالمية، اليوم الاثنين، في الوقت الذي تشجع فيه بيانات اقتصادية أمريكية الاستثمار في الأصول المرتفعة المخاطر، بينما يتلقى المعدن الأصفر الدعم من تحوط محدود من المخاطرة، بحسب وكالة رويترز.

وارتفع الذهب في المعاملات الفورية 0.1% إلى 1558.46 دولار للأوقية، بعد أن تراجع 0.4% تقريبا في الأسبوع الماضي.

وهبط الذهب في العقود الأمريكية الآجلة 0.1% إلى 1558.40 دولار.

وقال دانيال هاينس المحلل لدى إيه.إن.زد، "يركز المستثمرون بشكل واضح على الآليات في الأجل الأطول، وهو ما يجب أن يكون في صالح الذهب مع انخفاض أسعار الفائدة، وتيسير بنوك مركزية للسياسة للمساهمة في دعم النمو وما يلي ذلك من ضعف للدولار".

وأضاف دانيال أن الذهب يتلقى الدعم أيضا مع توقعات بأن يُبقي مجلس الاحتياطي الاتحادي على أسعار الفائدة دون تغيير في أول اجتماع له بشأن السياسات في هذا العام، والذي ينعقد في وقت لاحق من الشهر الجاري، وفقا للوكالة.

وخفض المركزي الأمريكي أسعار الفائدة ثلاث مرات في العام الماضي قبل أن يقرر في ديسمبر الماضي الإبقاء على الأسعار، ويشير إلى أن تكاليف الاقتراض لن تنخفض قريبا.

ويشجع انخفاض أسعار الفائدة على شراء المعدن النفيس الذي لا يدر عائدا.

وانخفضت أحجام التعاملات مع إغلاق الأسواق الأمريكية في عطلة وقبيل بداية العام القمري الصيني الجديد في وقت لاحق من الأسبوع الحالي.

وصعدت الأسهم الآسيوية إلى ما يقرب من أعلى مستوى في 20 شهرا، بدعم من استمرار ارتفاع الأسهم العالمية بفضل بورصة وول ستريت وبيانات اقتصادية أمريكية قوية.