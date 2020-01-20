أكثر الكلمات إنتشاراً

مؤتمر برلين سد النهضة حادث ميكروباص الطبيبات أحداث ليبيا أليو بادجي احتجاجات لبنان بطولة أفريقيا لليد أسعار الذهب ماجدة الصباحي الطقس منتدى غاز شرق المتوسط الدوري الإنجليزي عزل ترامب

أسعار الذهب ترتفع عالميا مع أول تعاملات الأسبوع

10:59 ص الإثنين 20 يناير 2020
أسعار الذهب ترتفع عالميا مع أول تعاملات الأسبوع

أسعار الذهب

القاهرة- وكالات:

يتحرك الذهب في نطاق ضيق قدره ثلاثة دولارات، أولى تعاملات الأسبوع في الأسواق العالمية، اليوم الاثنين، في الوقت الذي تشجع فيه بيانات اقتصادية أمريكية الاستثمار في الأصول المرتفعة المخاطر، بينما يتلقى المعدن الأصفر الدعم من تحوط محدود من المخاطرة، بحسب وكالة رويترز.

وارتفع الذهب في المعاملات الفورية 0.1% إلى 1558.46 دولار للأوقية، بعد أن تراجع 0.4% تقريبا في الأسبوع الماضي.

وهبط الذهب في العقود الأمريكية الآجلة 0.1% إلى 1558.40 دولار.

وقال دانيال هاينس المحلل لدى إيه.إن.زد، "يركز المستثمرون بشكل واضح على الآليات في الأجل الأطول، وهو ما يجب أن يكون في صالح الذهب مع انخفاض أسعار الفائدة، وتيسير بنوك مركزية للسياسة للمساهمة في دعم النمو وما يلي ذلك من ضعف للدولار".

وأضاف دانيال أن الذهب يتلقى الدعم أيضا مع توقعات بأن يُبقي مجلس الاحتياطي الاتحادي على أسعار الفائدة دون تغيير في أول اجتماع له بشأن السياسات في هذا العام، والذي ينعقد في وقت لاحق من الشهر الجاري، وفقا للوكالة.

وخفض المركزي الأمريكي أسعار الفائدة ثلاث مرات في العام الماضي قبل أن يقرر في ديسمبر الماضي الإبقاء على الأسعار، ويشير إلى أن تكاليف الاقتراض لن تنخفض قريبا.

ويشجع انخفاض أسعار الفائدة على شراء المعدن النفيس الذي لا يدر عائدا.

وانخفضت أحجام التعاملات مع إغلاق الأسواق الأمريكية في عطلة وقبيل بداية العام القمري الصيني الجديد في وقت لاحق من الأسبوع الحالي.

وصعدت الأسهم الآسيوية إلى ما يقرب من أعلى مستوى في 20 شهرا، بدعم من استمرار ارتفاع الأسهم العالمية بفضل بورصة وول ستريت وبيانات اقتصادية أمريكية قوية.

أسعار الذهب الذهب الأسواق العالمية أسعار الفائدة

الخبر التالى:

تراجع الكوسة والباذنجان. أسعار الخضر والفاكهة بسوق العبور اليوم
تابع أحدث الأخبار وتجارب السيارات بالاضافة الى أسعار ومواصفات السيارات .. شيفت أحدث موقع في مجموعة أونا نيوز

أخبار قد تهمك

الأكثر قراءة الآن

المزيد
المزيد

إعلان

إعلان