المالية: 2.9 مليار جنيه ضرائب ورسوم بجمارك الدخيلة والسخنة الشهر الماضي

كتب- مصطفى عيد:

تلقى محمد معيط وزير المالية، تقريرا من كمال نجم رئيس مصلحة الجمارك بإجمالي الضرائب و الرسوم الجمركية، والرسوم الأخرى المُحصلة بمينائي «الدخيلة والسخنة » خلال شهر ديسمبر 2019 والتي بلغت نحو 2.9 مليار جنيه.

وبحسب بيان من الوزارة اليوم الخميس، بلغت الضرائب والرسوم الجمركية والرسوم الأخرى المحصلة بجمارك «الدخيلة» حوالى 1.6 مليار جنيه، كما بلغت الضرائب والرسوم الجمركية والرسوم الأخرى المحصلة بجمارك «السخنة» نحو 1.3 مليار جنيه.

وأشار التقرير إلى أن الإدارة المركزية لجمارك «الدخيلة» أفرجت عن 6990 شهادة جمركية وارد نهائي خلال شهر ديسمبر 2019، لجميع البضائع العامة، والسلع الاستراتيجية مثل: «القمح، والسكر، وفول الصويا، والذرة».

وأفرجت الإدارة العامة لجمارك السخنة عن 4566 شهادة جمركية وارد نهائي بإجمالي 11518 حاوية، لافتة أن البضائع الواردة عبارة عن مستلزمات إنتاج للمصانع (مكونات تكييف، وثلاجات، ومراوح، وأقمشة، وأخشاب، وخيوط)، إضافة إلى قطع غيار أجهزة كهربائية وأجزائها، وإكسسوارات التليفون المحمول ولعب الأطفال، وإكسسوارات نسائية.

أشار التقرير إلى أن إجمالي الضرائب والرسوم الجمركية المُحصلة عن شهادات الوارد لجمارك «الدخيلة» خلال شهر ديسمبر 2019 بلغ نحو 261 مليون جنيه، بينما بلغ إجمالي ضرائب القيمة المضافة والرسوم الأخرى المحصلة عنها نحو 1,3 مليار جنيه.

وبلغت الضرائب والرسوم الجمركية المُحصلة عن شهادات الوارد لجمارك «السخنة» نحو 409 مليون جنيه، وبلغ إجمالي ضرائب القيمة المضافة والرسوم الأخرى المُحصلة عن هذه الشهادات حوالى 897 مليون جنيه، بحسب التقرير.

وأضاف التقرير أنه تم تصدير 1728 شهادة بجمارك «الدخيلة» بنظم التصدير المختلفة «نهائي، سماح مؤقت، دروباك» بقيمة 1.6 مليار جنيه، وبلغت الرسوم المُحصلة الصادرة عن البيانات الجمركية، التي تم تصدير مشمولها من جمارك «الدخيلة» خلال شهر ديسمبر 2019 نحو 5 ملايين جنيه.

وأشار إلى أنه تم تحصيل رسوم زيادة وزن عن عدد 546 بيان جمركي بقيمة 1,8 مليون جنيه، بينما قامت جمارك السخنة بتصدير مشمول 1248 شهادة بقيمة 1,2 مليار جنيه وتم تحصيل رسوم الصادر بمبلغ 7 ملايين جنيه.