تصل إلى 15 مليون جنيه.. شروط وتفاصيل قرض تشطيب الشقة في 5 بنوك

كتبت- منال المصري:

بدأت بعض البنوك رفع نسبة القسط الشهري للقروض من 35% إلى 50% من إجمالي الدخل الشهري للعميل على القروض الاستهلاكية، بما فيهم قرض تشطيب الوحدة السكنية بعد تعديلات البنك المركزي الأخيرة.

وتقدم البنوك قرض تشطيب الشقة بهدف تمكين العميل من تسديد تكاليف التشطيبات وتتباين شروط القرض من بنك إلى آخر.

وكان البنك المركزي قد رفع نسبة القسط الشهري للقروض لتصبح من 35% إلى 50% من إجمالي دخل العميل.

وتطلب البنوك من العميل تقديم بعض الأوراق للموافقة على القرض منهم فاتورة بتكاليف تشطيب الوحدة السكنية وإيصال مرافق حديث وصورة من عقد الوحدة السكنية وشهادة مختومة بمفردات الراتب وصورة من الرقم القومي للعميل.

ويعرض مصراوي شروط قرض تشطيب الوحدة السكنية في 5 بنوك هي مصر والقاهرة والإسكندرية وأبو ظبي الأول وفيصل الإسلامي.

1-بنك مصر:

قيمة القرض: تتراوح بين 10 آلاف جنيه إلى 1.5 مليون جنيه كحد أقصى.

مدة سداد القرض: تتراوح بين 6 أشهر إلى 10 سنوات كحد أقصى.

نسبة الفائدة: تتراوح بين 16% إلى 17.5% متناقصة حسب تحويل الراتب على البنك ونوع الوظيفة.

الحد الأدنى للدخل الشهري: ألف جنيه للموظفين و3 آلاف جنيه لأصحاب المهن الحرة .

سن العميل: من 21 عاما إلى 65 عاما عند سداد آخر قسط من القرض.

المصاريف الإدارية: 2% من إجمالي قيمة القرض بالإضافة إلى 100 جنيه.

2-بنك القاهرة:

قيمة القرض: تتراوح من 50 ألف جنيه كحد أدنى إلى 1.5 مليون جنيه.

مدة سداد القرض: سنة إلى 5 سنوات كحد أقصى.

نسبة الفائدة: 23% متناقصة .

الحد الأدنى للدخل الشهري: 10 آلاف جنيه.

سن العميل: يتراوح بين 21 عاما إلى 60 عاما عند سداد آخر قسط من القرض.

المصاريف الادارية: 2.5% من إجمالي القرض.

3- بنك الأسكندرية:

قيمة القرض: تتراوح من 5 آلاف جنيه إلى 750 ألف جنيه كحد أقصى.

مدة سداد القرض: تتراوح من 6 أشهر إلى 8 سنوات عند سداد آخر قسط من القرض.

نسبة الفائدة: تتراوح بين 18% إلى 21.5% حسب الشركة مسجلة أو غير مسجلة في البنك .

الحد الأدنى للدخل الشهري: ألف جنيه كحد أدنى.

سن العميل: من 21 عاما إلى 60 عاما عند سداد آخر قسط من القرض.

المصاريف الادارية: 2% من إجمالي قيمة القرض.

4-بنك أبو ظبي الأول:

قيمة القرض: تتراوح من 200 ألف جنيه كحد أدنى إلى 15 مليون جنيه كحد أقصى.

مدة سداد القرض: تتراوح بين 6 أشهر إلى 15 عاما كحد أقصى.

نسبة الفائدة: تبلغ 16.25% متناقصة.

الحد الأدنى للدخل الشهري: 10 آلاف جنيه.

سن العميل: من 21 عاما إلى 60 عاما عند سداد آخر قسط من القرض.

المصاريف الادارية: تتوقف حسب قيمة القرض ونوع الوظيفة.

5-بنك فيصل الإسلامي:

قيمة مرابحة التشطيب: تصل إلى 500 ألف جنيه كحد أقصى.

فترة سداد القرض: تصل إلى 4 سنوات كحد أقصى.

العائد: يتراوح بين 16% متناقصة في حال تحويل المرتب و17% في حال عدم تحويل راتب.

المصاريف الإدارية : 2% من إجمالي قيمة القرض.

الحد الأدنى للراتب: 1500 جنيه.

السن: يتراوح من 21 عاما إلى 60 عاما عند سداد آخر قسط من القرض.