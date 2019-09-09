الاتصالات تتفق مع البنك المركزي لتدريب موظفين بقطاع التقنيات المالية

كتبت- منال المصري ومصطفي عيد:

قال وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، إن هناك اتفاق مع البنك المركزي لتدريب كوادر بشرية فى قطاع التقنيات المالية، بالبنك المركزي كما أنه سيتم التعامل والتوسع في التدريب مع كافة المؤسسات المصرفية.

وأضاف الوزير، في تصريحات صحفية على هامش مؤتمر اليورومني، أن هناك تعاون مع البنك المركزي بشكل دائم في دعم تكنولوجيا المعلومات وميكنة المدفوعات في مشروعات تكنولوجية مختلفة.

وتابع الوزير، أن المشاركة تتمثل في تقديم الدعم الفني ولكن إذا طلب المركزي مشاركتنا في رأس مال صندوق تكنولوجيا المعلومات سنوافق على الفور.

وأكد الوزير، على أن الوزارة تعمل جاهدة لبناء كوادر بشرية في مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لبناء مجتمع رقمي متطور يقدم خدمات مرقمنة ورفع كفاءة البنية التحتية لتحقيق هذا الهدف.