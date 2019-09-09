تعرف على أسعار الذهب في السوق المحلي اليوم

كتبت- شيرين صلاح:

استقرت أسعار الذهب، خلال تعاملات اليوم الاثنين، في السوق المحلي عند نفس أسعار أمس.

وقال نادي نجيب، سكرتير شعبة الذهب بغرفة القاهرة التجارية، لمصراوي، إن سعر جرام الذهب عيار 21 استقر عند 698 جنيها، وهو سعر أمس

ووصل سعر جرام الذهب عيار 18 إلى نحو 598 جنيها، وسعر الجرام عيار 24 إلى نحو 798 جنيها، وسجل الجنيه الذهب 5584 جنيها، بحسب نجيب.

وعالميا، ارتفعت أسعار الذهب العالمية بقيمة طفيفة، اليوم الاثنين، مع تنامي التوقعات بتبني بنوك مركزية كبرى لسياسات تيسير نقدي وسط بيانات اقتصادية ضعيفة، ولكن ارتفاع الأسهم حد من مكاسب المعدن النفيس، بحسب وكالة رويترز.

وقالت وكالة رويترز، إن الذهب زاد في المعاملات الفورية 0.2% إلى 1509.45 دولار للأوقية بحلول الساعة 0351 بتوقيت جرينتش، بعدما فقد 1% تقريبا في الجلسة السابقة، صعد الذهب في التعاملات الآجلة في الولايات المتحدة 0.2% إلى 1517.9 دولار للأوقية.