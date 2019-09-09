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    أوبك: صادرات خام الشرق الأوسط لآسيا قد ترتفع إلى 20 مليون بحلول 2040

    01:13 م الإثنين 09 سبتمبر 2019
    أوبك: صادرات خام الشرق الأوسط لآسيا قد ترتفع إلى 20 مليون بحلول 2040

    أوبك

    القاهرة- وكالات:

    قال الأمين العام لمنظمة "أوبك"، محمد سنوسي باركيندو، اليوم الاثنين، إن من المتوقع أن ترتفع صادرات خام الشرق الأوسط لآسيا إلى 20 مليون برميل يوميا بحلول عام 2040 بسبب التوسعات المتزايدة في طاقة التكرير بالمنطقة ونمو الطلب بقيادة الصين والهند، بحسب وكالة رويترز.

    وقال باركيندو، في رسالة مصورة بمؤتمر البترول لآسيا والمحيط الهادي "أبيك" في سنغافورة "من المتوقع أن ترتفع صادرات الخام من الشرق الأوسط إلى منطقة آسيا والمحيط الهادي بأكثر من خمسة ملايين برميل يوميا بين 2018 و2040، لتزيد إلى 20 مليون برميل يوميا بحلول 2040".

    وتابع، "من ثم، ستكون منطقة آسيا والمحيط الهادي المنفذ الرئيسي لأوبك، في الأمد الطويل".

    أوبك محمد سنوسي باركيندو الصادرات الشرق الأوسط آسيا

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