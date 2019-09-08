بعدما فقدت 16 جنيها.. أسعار الذهب تعاود الارتفاع بمصر في تعاملات اليوم

كتبت- شيرين صلاح:

عادت أسعار الذهب للارتفاع في السوق المحلي اليوم الأحد، لتزيد 3 جنيهات للجرام بعد أن فقدت 16 جنيها من قيمتها خلال يومي الجمعة والسبت.

وقال نادي نجيب، سكرتير عام شعبة الذهب بغرفة القاهرة التجارية، لمصراوي، إن أسعار الذهب ارتفعت بنحو 3 جنيهات للجرام الواحد، ليصل عيار 21 إلى نحو 698 جنيها مقابل 695 جنيها أمس.

ووصل سعر جرام الذهب عيار 18 إلى نحو 598 جنيها، وسعر الجرام عيار 24 إلى نحو 798 جنيها، وسجل الجنيه الذهب 5584 جنيها، بحسب نجيب.

واليوم هو ثاني أيام العطلة الأسبوعية للبورصات العالمية لتداول المعدن الثمين.

وكانت أسعار الذهب في مصر شهدت تراجعا أول أمس بقيمة 11 جنيها للجرام، كما فقد الجرام 5 جنيهات أمس وذلك بعد تراجع في الأسعار