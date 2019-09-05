تعيين مجدي جميل مديرًا لقطاع التسويق والمبيعات لفنادق أكور بمصر

القاهرة – مصراوي:

أعلنت شركة أكور العالمية، في بيان اليوم الخميس، تعيين مجدي جميل مديرًا لقطاع التسويق والمبيعات لفنادقها بمصر بينما يواصل قيادته لفندق فيرمونت نايل سيتي.

وقال البيان، إن مجدي، باعتباره مديرا إقليميا للشركة بمصر، سيشرف على أداء واستراتيجيات فرق عمل التسويق والمبيعات بالأربعة وعشرين فندقًا التابعين لمجموعة أكور بمصر، بما في ذلك العلامات التجارية فيرمونت وسوفيتيل وسوفيتيل لجند وموفينبيك ونوفوتيل و ميركيور، بالإضافة إلى الخمسة عشر فندقًا قيد الإنشاء.

وانضم مجدي لمجموعة فنادق ومنتجعات فيرمونت رافلز العالمية بمصر مع أول فندق للمجموعة بمصر، فندق فيرمونت هليوبوليس، في سلسلة من المناصب الرئيسية حتى منصب المدير الإقليمي لقطاع التسويق والمبيعات للمجموعل بمصر في عام 2015، بحسب البيان.

ويحمل مجدي درجة البكالوريوس في إدارة الأعمال مع مرتبة الشرف من الجامعة الأمريكية. القاهرة ، مصر وحصد العديد من الجوائز بما في ذلك مدير المبيعات والتسويق للعام على مستوى الشركة. هذا بالإضافة إلى جائزة فيرمونت ماسترز وفيرمونت بريزيدنت سيركل، التي تعد أعلى جائزة معتمدة من قبل الشركة، في الأعوام 2016 و2017 و2018.

وأكور هي مجموعة رائدة في مجال الضيافة والفنادق، وتقدم خبرات في الفنادق والمنتجعات والشقق والفلل الفندقية في 110 دول حول العالم.

وبالإضافة إلى الإقامة، توفر أكور أساليب جديدة للحياة والعمل واللعب وكذلك مستويات مميزة من الرفاهية والمأكولات والمشروبات والترفيه وأرقى منتجات العلامات التجارية الشريكة. وبهدف الارتقاء بأدائها على المستوى التجاري، تعمل مجموعة تعزيز الأعمال لدى مجموعة أكور على زيادة أنشطة التوزيع، تحسين عمليات الفنادق، وتحسين تجربة العملاء.