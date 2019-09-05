أسعار الدولار تنخفض في 9 بنوك في نهاية تعاملات آخر الأسبوع

كتب- مصطفى عيد:

تراجع سعر الدولار أمام الجنيه في 9 بنوك، مع نهاية تعاملات اليوم الخميس مقارنة بمستواه في الصباح، بينما استقر السعر في مصرف أبو ظبي الإسلامي.

وانخفض سعر الدولار قرشا واحدا في بنكي الأهلي المصري، ومصر إلى 16.45 جنيه للشراء، و16.55 جنيه للبيع.

وهبط سعر العملة الأمريكية قرشا واحدا في البنك التجاري الدولي إلى 16.42 جنيه للشراء، و16.52 جنيه للبيع.

وخفّض بنك الإسكندرية سعر الدولار قرشين، إلى 16.43 جنيه للشراء، و16.53 جنيه للبيع.

وانخفض سعر العملة الأمريكية قرشين في بنكي قناة السويس، وكريدي أجريكول إلى 16.44 جنيه للشراء، و16.54 جنيه للبيع.

وتراجع سعر الدولار قرشا واحدا في البنك العربي الأفريقي الدولي إلى 16.44 جنيه للشراء، و16.54 جنيه للبيع.

وهبط سعر العملة الأمريكية 4 قروش في بنك التعمير والإسكان إلى 16.44 جنيه للشراء، و16.54 جنيه للبيع.

وانخفض سعر الدولار 3 قروش في بنك البركة إلى 16.46 جنيه للشراء، و16.56 جنيه للبيع.

واستقر سعر العملة الأمريكية في مصرف أبو ظبي الإسلامي عند 16.53 جنيه للشراء، و16.63 جنيه للبيع.