"إتش إس بي سي مصر" يعلن بدء التعامل باليوان الصيني مع عملائه من الشركات

كتبت- منال المصري:

قال بنك إتش إس بي سي مصر، في بيان له، إنه بدأ في إتاحة التعامل بعملة اليوان الصيني وهو ما يطلق عليه أيضا "الرنمينبي"، وذلك لعملائه من الشركات، بعد حصوله على موافقة البنك المركزي المصري.

وأضاف البنك أن تداوله للعملة الصينية يأتي بناء على النمو القوي لحركة التجارة بين مصر والصين، حيث بلغ حجم التجارة الثنائية بين البلدين 13.8 مليار دولار في عام 2018، بزيادة قدرها 27.7% عن عام 2017.

وذكر أن التداول باليوان الصيني "الرنمينبي" يمكن أن يساعد الشركات المصرية على حصولها على شروط أفضل عند ممارسة الأعمال التجارية مع الصين.

وقال ياسر يحيى، رئيس الأسواق العالمية ببنك إتش إس بي سي مصر، " مع استمرار تعزيز مصر لروابطها التجارية والاستثمارية مع الصين، يسعدنا أن نقدم لعملائنا من الشركات في مصر إمكانية التعامل باليوان الصيني (الرنمينبي)، وهي عملة تتقدم بسرعة كعملة عالمية للتجارة والاستثمار وكذلك كعملة احتياطية".

وأضاف يحيى "نشهد بالفعل اهتماما كبيرا من العملاء بالرنمينبي، حيث أجرينا خمس صفقات عند إطلاق الخدمة".

وأشار البنك إلى أنه يقدم حلولا كاملة لإدارة تدفقات العملات الأجنبية والتسويات التجارية باليوان الصيني/ الرنمينبي، وأنه من خلال البنك أصبح للشركات التي لديها تعاملات باليوان إمكانية التحوط الطبيعي للمدفوعات والمستحقات وكذلك الأصول، بالإضافة إلى حلول التحوط ضد تقلبات أسواق العملات الأجنبية الآجلة وكذلك الخيارات، بحسب البيان.

وقال حلمي غازي، المدير التنفيذي ورئيس الخدمات المصرفية العالمية لبنك إتش إس بي سي مصر: "تستعد الشركات في جميع أنحاء العالم للاستفادة من المرحلة التالية من استراتيجية الصين لتعزيز روابطها مع شركائها التجاريين".

وأضاف غازي: "يؤدي استخدام اليوان الصيني/ الرنمينبي إلى فوائد متعددة لأنه يقلل من مخاطر الصرف الأجنبي، ويحسن السيولة وإدارة النقد ويسهل التجارة مع الموردين والعملاء في الصين الذين يفضلون السداد باليوان".

وذكر أن "هذا التطور يحسن أيضا من شفافية الأسعار حيث لن يكون النظراء الصينيين بحاجه إلى إضافة تكاليف سعر صرف أو التحوط في أسعارهم مما يقلل التكاليف التجارية، ويساعد الشركات على التفاوض بشروط وأسعار أفضل."

وقال جاك إيمانويل بلانشيه، المدير العام بمجموعة بنك إتش إس بي سي ، نائب رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي للبنك في مصر، " شبكتنا العالمية تضعنا في وضع فريد لتلبية جميع احتياجات عملائنا المالية عند مشاركتهم في الأعمال المرتبطة بمبادرة الحزام والطريق".

وأضاف: "شهدت الشراكة الاستراتيجية الشاملة بين الصين ومصر دفعة غير مسبوقة في عام 2018 ونعتقد أن مبادرة الحزام والطريق ستفتح فرصا هائلة لعملائنا في مصر، ونتطلع إلى تزويدهم بخدمات متميزة عبر التمويل والاستشارات وإدارة المخاطر والمعاملات المصرفية".