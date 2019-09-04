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    البورصة تتراجع مع بداية تعاملات الأربعاء

    10:29 ص الأربعاء 04 سبتمبر 2019
    البورصة تتراجع مع بداية تعاملات الأربعاء

    البورصة

    كتب- مصطفى عيد:

    انخفص مؤشر البورصة الرئيسي EGX30 بنسبة 0.14% مع بداية تعاملات اليوم الأربعاء إلى مستوى 14978 نقطة.

    وهبط المؤشر EGX70 للأسهم الصغيرة والمتوسطة بنسبة 0.03%، بينما صعد مؤشر EGX100 الأوسع نطاقا بنسبة 0.04%.

    وكان المؤشر الرئيسي للبورصة EGX30 انخفض بنسبة 0.73% بنهاية تعاملات أمس الثلاثاء، إلى مستوى 14999 نقطة، بعد انتعاشة البورصة استمرت 4 جلسات مع جني ثمار خفض البنك المركزي أسعار الفائدة 1.5% الخميس قبل الماضي.

    البورصة مؤشر البورصة

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