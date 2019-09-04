البورصة تتراجع مع بداية تعاملات الأربعاء

كتب- مصطفى عيد:

انخفص مؤشر البورصة الرئيسي EGX30 بنسبة 0.14% مع بداية تعاملات اليوم الأربعاء إلى مستوى 14978 نقطة.

وهبط المؤشر EGX70 للأسهم الصغيرة والمتوسطة بنسبة 0.03%، بينما صعد مؤشر EGX100 الأوسع نطاقا بنسبة 0.04%.

وكان المؤشر الرئيسي للبورصة EGX30 انخفض بنسبة 0.73% بنهاية تعاملات أمس الثلاثاء، إلى مستوى 14999 نقطة، بعد انتعاشة البورصة استمرت 4 جلسات مع جني ثمار خفض البنك المركزي أسعار الفائدة 1.5% الخميس قبل الماضي.