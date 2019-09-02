التنظيم والإدارة ينتهي من تكويد 3 ملايين مستند بمشروع الذاكرة المؤسسية

القاهرة- مصراوي:

أنهى الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، إنشاء كود إلكتروني لعدد 3 ملايين مستند من ملفات الجهاز حتى الآن، وإجراء مسح ضوئي لعدد 2.5 مليون مستند منها وذلك في إطار مشروع الذاكرة المؤسسية الذي ينفذه الجهاز.

وقال صالح الشيخ، رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، إن رقمنة أعمال الجهاز الداخلية ستؤدي إلى تسريع إنهاء إجراءات وطلبات الجهات المختلفة، وهو ما سينعكس على التوقيتات اللازمة لإنهاء الأعمال داخل الجهاز بحيث تتم بشكل أسرع وفي وقت أقل.

وأضاف الشيخ، أن المشروع يهدف إلى تحويل جميع ملفات الجهاز سواء الأرشيفية أو الحالية إلى نسخ إلكترونية تمهيدا لميكنة العمل وإلغاء التعامل الورقي داخل الجهاز، كما يأتي في إطار استعداد الجهاز للانتقال إلى مقره الجديد بالعاصمة الإدارية مدعوما بدورة عمل مستندية رقمية بدلا من الورقية.

ويذكر أن المشروع يتم تنفيذه بأيدي أبناء الجهاز في جميع مراحله، وذلك بدءا من تصميم البرنامج أو التطبيق الإلكتروني المستخدم مرورا بدورة المستندات حتي تحولها لمستندات إلكترونية.