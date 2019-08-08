أسعار الذهب تتراجع في مصر والجرام يسجل 685 جنيها

كتبت- شيرين صلاح:

تراجعت أسعار الذهب بنحو 4 جنيهات للجرام الواحد، خلال تعاملات اليوم الخميس، بعدما قفزت 20 جنيها بالأمس مسجلا أعلى مستوى له على الإطلاق.

وقال نادي نجيب، سكرتير عام شعبة الذهب، بغرفة القاهرة التجارية، إن سعر جرام الذهب عيار 21 انخفض إلى 685 جنيها مقابل 689 جنيها خلال منتصف تعاملات أمس.

وأضاف نجيب، أن سعر جرام الذهب عيار 18 تراجع إلى 587 جنيها، وسعر الجرام عيار 24 إلى 783 جنيها، ووصل سعر الجنيه الذهب إلى 5480 جنيها.

وبحسب بيانات وكالة بلومبرج، انخفضت أسعار الذهب خلال تعاملات اليوم، حيث شهد سعر الأوقية اليوم تراجعا بنحو 4.91 دولار بنسبة 0.33% مقارنة بنهاية تعاملات أمس، ليسجل 1496.25 دولار في الساعة الواحدة ظهرا بتوقيت القاهرة.