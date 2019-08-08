أرباح هيرميس ترتفع 49% خلال الربع الثاني من العام

كتبت- شيماء حفظي:

ارتفع صافي ربح المجموعة المالية هيرميس، خلال الربع الثاني من العام الجاري بنسبة 49% مدعوما بزيادة إيرادات قطاع التمويل غير المصرفي.

وقالت الشركة في تقرير مجلس الإدارة المرسل للبورصة اليوم الخميس، إنها سجلت صافي ربح خلال الربع الثاني بقيمة 304 ملايين جنيه مقابل 203 ملايين جنيه خلال نفس الفترة من العام الماضي.

وزادت الإيرادات التشغيلية للشركة خلال الثلاثة شهور (مارس – يونيو) بنسبة 13% لتصل إلى 1.1 مليار جنيه، ساهم قطاع التمويل غير المصرفي بنحو 31% من إحمالي تلك الإيرادات.

وخلال الربع الثاني ارتفعت إيرادات الأتعاب والعمولات بنسبة 15% لتسجل 784 مليون جنيه، لتمثل نحو 75% من إجمالي الإيرادات التشغيلية، بحسب بيان الشركة.

وارتفعت إيرادات قطاع التمويل غير المصرفي بنسبة 73% لتصل إلى 322 مليون جنيه، مع نمو إيرادات شركة تنمية للتمويل متناهي الصغر بنسبة 83% لتصل إلى 275 مليون جنيه.



وقال كريم عوض الرئيس التنفيذي للمجموعة المالية هيرميس القابضة، في بيان، إن النمو القوي بنتائج قطاع التمويل غير المصرفي يعكس الطلب القوي على حلول التمويل في السوق المصري، وكذلك الفرص الواعدة التي تكمن في إتاحة خدمات التمويل للجميع والمساهمة في تعزيز الشمول المالي وتنمية الاقتصاد الوطني.

وتخطط "هيرميس" لتأسيس شركة أو اثنتين في قطاع الخدمات المالية غير المصرفية قبل نهاية العام، حسبما صرح وليد حسونة الرئيس التنفيذي لشركة المجموعة المالية فاينانس القابضة، التابعة للمجموعة المالية هيرميس.

وتستعد المجموعة لدخول نشاط التمويل العقاري خلال شهر إلى شهر ونصف، من خلال شركتها المؤسسة بالشراكة مع مجموعة طلعت مصطفى القابضة وجي بي كابيتال.