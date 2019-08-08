20 % تراجعًا في أسعار الكراسات والكشاكيل بسبب انخفاض الورق

كتبت- شيرين صلاح:

تراجعت أسعار الكراسات والكشاكيل بنسبة تصل إلى 20% في الأيام الماضية، نتيجة انخفاض أسعار الورق، بحسب تجار تحدثوا لمصراوي.

وقال هاني قسيس، رئيس شركة منترا للصناعات الورقية، إن أسعار الكشاكيل والكراسات تراجعت بنسبة 20% عن العام الماضي، وذلك بسبب تراجع أسعار الورق.

وأضاف قسيس، أن سعر الكشكول في سوق الجملة فئة 60 ورقة هذا العام يصل إلى 3.25 جنيه مقابل 4.25 جنيه، وسعر الكشكول فئة 100 ورقة يصل إلى 5.2 جنيه مقابل 6.7 جنيه.

وتراجعت أسعار الورق المستورد، بنحو 3500 جنيه للطن، كما تراجعت أسعار الورق المحلي بنحو ألفي جنيه، منذ بداية العام الجاري وحتى الآن، بسبب انخفاض الأسعار عالميًا وركود الأسواق، بحسب ما قاله عمرو خضر، رئيس شعبة الورق بالاتحاد العام للغرف التجارية، لمصراوي في وقت سابق.

وأضاف خضر، أن أسعار الورق عالميا تراجعت بنحو 200 دولار للطن الواحد، مقارنة ببداية العام الجاري.

وقال بركات صفا، نائب رئيس شعبة الأدوات المكتبية بغرفة القاهرة التجارية، إن انخفاض أسعار الورق المحلى والمستورد هذا العام أدى إلى تراجع أسعار الكراسات والكشاكيل.

وتابع أن جميع التجار هذا العام سيعرضون الكشاكيل والكراسات بالمحلات مبكرا بالأسعار الجديدة، استعدادًا للعام الدراسي الجديد.

وأضاف صفا، أن مستلزمات المدارس ستطرح بمعرض أهلا مدارس بأرض المعارض وبالمعارض التي تطرحها وزارة الداخلية بأسعار مخفضة من بداية سبتمبر القادم.

وذكر صفا، لمصراوي، أن بعض التجار الأدوات المكتبية سيقللون هامش ربحهم، وسيعرضون الأدوات المدرسية بأسعار مناسبة لتخفيف العبء على المواطنين.