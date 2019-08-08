ارتفاع طفيف لأرباح "المصرية للاتصالات" في 6 أشهر رغم تطبيق المعاش المبكر

كتب- محمد علاء الدين:

أظهرت نتائج أعمال الشركة المصرية للاتصالات، أنها حققت ارتفاعا طفيفا في صافي الأرباح بنسبة 3.5%، خلال النصف الأول من العام الجاري مقارنة بنفس الفترة من عام 2018، وذلك رغم تطبيق برنامج المعاش المبكر، وإنفاق نحو مليار جنيه في هذا البند.

وبحسب القوائم المالية المجمعة للشركة والتي أرسلتها للبورصة اليوم الخميس، سجلت المصرية للاتصالات صافي أرباح بقيمة 2.134 مليار جنيه في أول 6 أشهر من 2019 مقابل 2.062 مليار جنيه في نفس الفترة من العام الماضي.

ويأتي ذلك رغم تراجع صافي أرباح الشركة خلال الربع الثاني وحده إلى 517 مليون جنيه مقابل نحو 1.3 مليار جنيه في نفس الربع من عام 2018، بنسبة انخفاض 59.8%.

وسجلت الشركة إيرادات للنشاط بقيمة 12.7 مليار جنيه خلال النصف الأول من العام الجاري مقابل 10.1 مليار جنيه خلال نفس الفترة من عام 2018، بنسبة زيادة 25.4%.

وقالت الشركة في بيان لها اليوم، إن زيادة الإيرادات جاءت مدفوعة بارتفاع في إيرادات خدمات البيانات، وزيادة مبيعات الكوابل البحرية والمتمثلة بشكل رئيسي في إيرادات عبور الكابل "PEACE" والبالغة 20 مليون دولار.

وحققت الشركة مجمل ربح للنشاط بقيمة 5 مليارات جنيه في النصف الأول من 2019 مقابل 4.2 مليار جنيه في نفس الفترة من العام الماضي بنسبة زيادة 20%.

ولكن المصروفات الإدارية والعمومية للشركة شهدت ارتفاعا ملحوظا بنسبة 145.7%، حيث زادت إلى نحو 2.5 مليار جنيه في أول 6 أشهر من العام الجاري مقابل نحو مليار جنيه في نفس الفترة من 2018، وهو ما كان سببا رئيسيا في تراجع الأرباح في الربع الثاني.

وأرجعت الشركة، في القوائم المالية، زيادة المصروفات الإدارية بصفة أساسية إلى دفعها نحو مليار جنيه لبند المعاش المبكر، نتيجة اتباع الشركة نظام المعاش المبكر الاختياري طبقا لقرار مجلس الإدارة في 24 مارس الماضي.

وقالت الشركة في بيان لها، إنها سجلت تكاليف بمليار جنيه قيمة مستحقات ما يقرب من 2000 موظف تطبيقًا لبرنامج المعاش المبكر، ما أدى إلى انخفاض الربح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك إلى 2.6 مليار جنيه، بينما استقر صافي الربح بعد الضرائب ليحقق مبلغ 2.1 مليار جنيه.

كما تعود هذه الزيادة إلى ارتفاع بند الأجور والمرتبات إلى 904.1 مليون جنيه مقابل 682.3 مليون جنيه في النصف الأول من 2018، بنسبة زيادة 32.5%، نتيجة إقرار العلاوة الدوربية بنسبة 10% من الأجر الأساسي بداية من يناير الماضي، وفقا للقوائم المالية.

وأشارت القوائم أيضا إلى مساهمة الشركة في صندوق الولاء والانتماء بقيمة 138.1 مليون جنيه خلال النصف الأول من العام الجاري، وزيادة المصروفات العمومية والإدارية الأخرى بقيمة 38.2 مليون جنيه إلى 151.7 مليون جنيه، وزيادة الضرائب والرسوم بقيمة 22.6 مليون جنيه إلى 65.7 مليون جنيه.

وبحسب القوائم المالية، ارتفعت أيضا مصروفات البيع والتوزيع إلى نحو 1.4 مليار جنيه خلال النصف الأول من 2019 مقابل نحو 1.1 مليار جنيه في نفس الفترة من العام الماضي، بنسبة زيادة 29.9%.

وزادت مصروفات الشركة على الإعلانات والتسويق خلال النصف الأول إلى 487.6 مليون جنيه مقابل 314.6 مليون جنيه خلال نفس الفترة من 2018، بنسبة زيادة 55%.

وحققت الشركة صافي إيرادات تمويلية في النصف الأول بقيمة 310 مليون جنيه مقابل صافي تكاليف تمويلية بقيمة 562.5 مليون جنيه خلال نفس الفترة من العام الماضي، وهو ما يرجع إلى زيادة إجمالي الإيرادات التمويلية إلى 977.4 مليون جنيه مقابل 110.8 مليون جنيه بنسبة زيادة 782.1%.

وبحسب القوائم المالية، ترجع هذه الزيادة بشكل أساسي إلى ارتفاع صافي أرباح ترجمة الأرصدة والمعاملات بالعملات الأجنبية، بمبلغ 849.5 مليون جنيه، وانخفاض تكاليف التمويل عن العقود الآجلة بمبلغ 45.3 مليون جنيه، ولكن زيادة المصروفات والفوائد التمويلية بمبلغ 45.1 مليون جنيه أدى إلى الحد من هذه الزيادة.

وبحسب بيان الشركة، أظهرت المصرية للاتصالات نموًا في قاعدة عملائها على مستوى كافة الخدمات المقدمة، حيث ارتفع عدد مشتركي التليفون الثابت بنسبة 11% مقارنة بالعام الماضي، وزاد عدد عملاء الإنترنت فائق السرعة الثابت بنسبة 19%، ومشتركي المحمول بنسبة 29% عن نفس الفترة من العام الماضي.

وقالت الشركة إن النفقات الرأسمالية مثلت نسبة 29% من إجمالي الإيرادات المحققة، نتيجة لإطلاق خطة عمل مكثفة لضغط الفترة الزمنية اللازمة لتنفيذ مشروع تطوير كفاءة البنية التحتية، وتحسين الشبكات لعامين بدلًا من أربعة أعوام وذلك للانتهاء منه في 2020.

وسجل صافي الدين مبلغ 10.2 مليار جنيه محققًا نسبة صافي الدين من الربح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك مقدارها 1.6 مرة على أساس سنوي مقارنة بنسبة 2.1 مرة في عام 2018، وفقا للشركة.

وقال عادل حامد العضو المنتدب والرئيس التنفيذي للشركة: "أظهر الأداء المالي والتشغيلي المتميز الذي حققته الشركة خلال هذا الربع قدرتنا على الاستمرار في تنفيذ استراتيجيتنا بنجاح وتعظيم العائد على الاستثمار من خلال تحسين مستوى الخدمات المقدمة لعملائنا، والذي انعكس بوضوح في زيادة إيرادات خدمات البيانات".

وتابع: "كما ساهمت الإيرادات المحققة من اتفاقية الكابل PEACE والتي أعلن عنها في أبريل الماضي في زيادة نمو الإيرادات بنسبة 24% مقارنة بنفس الفترة من العام السابق".

وأضاف حامد: "سعداء بإطلاق نظام WE SPACE للإنترنت الذي يعد نقلة في سوق الإنترنت المصري عن طريق تقديم مجموعة من الباقات فائقة السرعة تبدأ من 30 ميجابيت بدلاً من 5 ميجابيت، وهو الأمر الذي يعظم الاستفادة من استثمارتنا في تطوير شبكاتنا".

وذكر: "مستمرون في تقديم المزيد من الخدمات لعملائنا حيث وضعت الشركة حجر الأساس لتقديم خدمات البث التليفزيوني عبر الإنترنت IPTV في جميع أنحاء الجمهورية، وكذلك إطلاق تطبيق المحفظة الإلكترونية عبر المحمول WE Wallet مما يمكن الشركة من تحقيق الريادة في سوق الاتصالات المصري كأول مشغل متكامل لخدمات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات".

وقال حامد: "بالتزامن مع النمو القوي للإيرادات نجحت الشركة في تطبيق عدة مبادرات لخفض التكلفة التي شملت مبادرة إعادة هيكلة الدين والذي تمثل في انخفاض الفوائد التمويلية، كما قمنا بتفعيل برنامج المعاش المبكر الذي سيحقق وفورات مالية على المدى القريب".