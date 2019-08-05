قفزة مفاجئة لأسعار الذهب في مصر.. والجرام يرتفع 9 جنيهات

كتبت- شيرين صلاح:

قفزت أسعار الذهب، اليوم الاثنين، بالسوق المحلية، ليرتفع الجرام 9 جنيهات مرة واحدة، مقارنة بمستوياتها أمس، نتيجة ارتفاع سعر المعدن عالميا.

وقال نادي نجيب، سكرتير عام شعبة الذهب، بغرفة القاهرة التجارية، إن سعر جرام الذهب عيار 21 ارتفع إلى 670 جنيها خلال تعاملات اليوم مقابل 661 جنيها أمس.

وارتفع سعر جرام الذهب عيار 18 اليوم إلى 574 جنيها، وسعر الجرام عيار 24 إلى 765 جنيها، ووصل سعر الجنيه الذهب إلى 5360 جنيها.

وعالميا، قفزت أسعار الذهب أكثر من واحد بالمئة لتسجل أعلى مستوى فيما يزيد عن ستة أعوام، اليوم الاثنين، مع تصاعد الحرب التجارية بين الولايات المتحدة والصين فضلا عن مخاوف النمو العالمي التي دفعت المستثمرين إلى أصول الملاذ الأمن، بحسب وكالة رويترز.

وارتفع الذهب في التعاملات الفورية 1.1% إلى 1456.51 دولار للأوقية بحلول الساعة 0725 بتوقيت جرينتش بعد أن سجل أعلى مستوى منذ مايو 2013 عند 1459.47 دولار في وقت سابق من الجلسة.

وصعد الذهب في التعاملات الآجلة في الولايات المتحدة 0.8% إلى 1468.50 دولار للأوقية.