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    التضامن: تطبيق شروط صرف معاش "تكافل" بداية من العام الدراسي الجديد

    01:40 م الإثنين 05 أغسطس 2019
    التضامن: تطبيق شروط صرف معاش "تكافل" بداية من العام الدراسي الجديد

    برنامج تكافل لدعم الأسر الفقيرة

    كتبت- ياسمين سليم:

    تبدأ وزارة التضامن الاجتماعي تطبيق شروط الحصول على معاش الدعم النقدي "تكافل" على الأسر المستحقة بداية من العام الدراسي المقبل، بحسب ما ذكرت نيفين القباج، نائبة وزيرة التضامن الاجتماعي للحماية الاجتماعية.

    وقالت نيفين في لقاء مع الصحفيين أمس: "نفذنا زيارات ميدانية للأسر التي تحصل على معاش تكافل لإخبارهم بضرورة الالتزام بشروط المعاش، لأن المشروطية سيبدأ تطبيقها بداية من سبتمبر المقبل أي مع بداية العام الدراسي الجديد".

    وتقدم الحكومة معاشات دعم نقدي مشروطة للأسر الفقيرة من خلال برنامج تكافل، بشرط استمرار أطفال الأسرة المستحقة في التعليم وتلقيهم خدمات صحية.

    وقالت إن الوزارة ستبدأ في جمع بيانات الأسر كل 3 شهور بالإضافة إلى شهر للعمل على هذه البيانات وفي الشهر الخامس سنوقع عقوبات على غير الملتزم بشروط المعاش.

    وبحسب نيفين فإن "غير الملتزم بالشروط سيتم خصم 30% من معاشه في المرة الأولى، لو التزم سيرد إليه الجزء المخصوم في الشهر التالي، في حال عدم التزامه سيخصم منه 30% أخرى من المعاش وفي حال عدم التزامه مرة ثالثة سيخصم 30% أخرى من المعاش، وفي المرة الأخيرة سيقطع المعاش".

    وتوقعت نيفين أن تبدأ الوزارة تنفيذ عقوبات عدم الالتزام بالمشروطية في يناير المقبل، بعد انتهاء الدورة الأولى من عملية جمع البيانات.

    وقالت: "من المهم أن تعرف الأسر أن المشروطية جزء أساسي للحصول على معاش الدعم النقدي".

    وزارة التضامن الاجتماعي تكافل نيفين القباج المعاشات

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