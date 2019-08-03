أسعار النفط ترتفع 3% بعد تهديد ترامب بفرض رسوم جمركية جديدة على الصين

القاهرة- وكالات:

صعدت أسعار النفط حوالي 3% أمس الجمعة بعد يوم من تسجيلها أكبر هبوط ليوم واحد في بضع سنوات بفعل تهديد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بأن الولايات المتحدة ستفرض المزيد من الرسوم الجمركية على بضائع صينية.

وأدى الإعلان عن الرسوم الأمريكية الجديدة على الصين والتي من المنتظر أن يبدأ سريانها في أول سبتمبر أيلول إلى تصعيد الحرب التجارية بين أكبر اقتصادين في العالم، وأي تباطؤ اقتصادي سينتج عن ذلك قد يلحق ضررا بالطلب على النفط، بحسب وكالة رويترز.

وأنهت عقود مزيج برنت تسليم أكتوبر تشرين الأول جلسة التداول مرتفعة 1.89 دولار، أو 2.3 في المئة، لتبلغ عند التسوية 61.89 دولار للبرميل. وكان خام القياس العالمي هبط أكثر من 7% في جلسة الخميس، وهو أكبر هبوط ليوم واحد في أكثر من ثلاثة أعوام.

وصعدت عقود خام القياس الأمريكي غرب تكساس الوسيط تسليم سبتمبر 1.71 دولار، أو 3.17%، لتسجل عند التسوية 55.66 دولار للبرميل بعد أن هوت حوالي 8% في جلسة الخميس، وهى أكبر خسارة ليوم واحد في أكثر من أربعة أعوام.

وينهي الخامان القياسيان كلاهما الأسبوع على خسائر مع هبوط برنت 2.7% والخام الأمريكي حوالي 1.2%، بحسب الوكالة.