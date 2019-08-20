النفط يتراجع لكن آمال انحسار توترات التجارة تكبح الخسائر

القاهرة- وكالات:

انخفضت أسعار النفط، اليوم الثلاثاء، مع استمرار المخاوف حيال الطلب، لكن الخسائر جاءت محدودة بفعل التفاؤل بتهدئة توترات التجارة بين الولايات المتحدة والصين والآمال بأن الاقتصادات الكبرى ستتبني إجراءات تحفيز لدرء تباطؤ اقتصادي محتمل، بحسب وكالة رويترز.

وهبط خام القياس العالمي برنت 19 سنتا إلى 59.55 دولار للبرميل بحلول الساعة 1134 بتوقيت جرينتش، وفقد الخام الامريكي 27 سنتا ليصل إلى 55.94 دولار للبرميل.

وقالت الولايات المتحدة، إنها ستمدد مهلة تسمح لشركة هواوي تكنولوجيز بشراء مكونات من شركات أمريكية، في مؤشر على تهدئة بسيطة للنزاع الدائر بين أكبر اقتصاديين في العالم.

واستمرت المخاوف بشأن الطلب الكلي على النفط في الضغط على الخام.

وخفضت "أوبك" توقعاتها لنمو الطلب العالمي على النفط في عام 2019 بمقدار 40 ألف برميل يوميا إلى 1.10 مليون برميل يوميا وأشارت إلي أن السوق سيشهد فائضا طفيفا في 2020.