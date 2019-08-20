بنك التنمية الصناعية يوقع بروتوكول مع محافظة القاهرة لتمويل ورش شق الثعبان

كتبت- منال المصري:

وقع بنك التنمية الصناعية، بروتوكول تعاون مع محافظة القاهرة، لتقديم كافة الاحتياجات التمويلية لأصحاب المصانع والورش والمعارض بالمنطقة الصناعية بشق الثعبان، بحسب بيان من البنك اليوم الثلاثاء.

ويهدف البروتوكول الجديد إلى قيام البنك بتوفير الاحتياجات الاستثمارية والتمويلية لتنفيذ المشروعات والمساهمة في توفير الخدمات التمويلية والفنية واللوجيستية والتأهيلية للمصانع والشركات والتوسّعات والتجهيزات وشراء الآلات والمعدات وتمويل رأس المال.

كما يهدف البروتوكول إلى التعاون في إعداد برامج التدريب العلمي والثقافي لإدارة المشروعات بنجاح وسهولة التعامل مع مُؤسّسات التمويل المختلفة، والمساعدة في تحقيق المصلحة العامّة لإنجاز أهداف المشروعات والتوسّعات لأصحاب المصانع والورش والمعارض بالمنطقة الصناعية بشق الثعبان وفقا لمبادرة البنك المركزي المصري، وإتاحة التمويل اللازم لعمليات التصدير وكافة أشكالها .

وقال ماجد فهمي، رئيس مجلس الإدارة والعضو المُنتدب لبنك التنمية الصناعية، إن البروتوكول يأتي لدعم وتشجيع الصناعة المحلية باعتبار المشروعات الصغيرة والمتوسطة قاطرة النمو الاقتصادي لتوفير فرص عمل والمساعدة على التصدير لتوفير النقد الأجنبي.

وقال حمدي عزام، نائب رئيس مجلس الإدارة التنفيذي، إن البنك أطلق مُبادرة لتمويل 1000 مصنع صغير ومتوسّط على مُستوى الجمهورية بتمويل مبدئي 7.5 مليار جنيه تُساهم في توفير أكثر من 20 ألف فرصة عمل كثيفة العَمالة وذات التوجه التصديري.

ونجح البنك مّنذ إطلاق المُبادرة في جذب نحو 167 مصنعا كعملاء جدد للبنك بخلاف حالات تحت الدّراسة لاستيفاء المُستندات تبلغ احتياجاتهم التمويليّة مليار جنيه، بحسب عزام.

وحقق بنك التنمية أرباحا بقيمة 255 مليون جنيه بنهاية يوليو الماضي مقابل 183 مليون جنيه خلال نفس الفترة من العام الماضي بنسبة نمو 40%، كما ارتفعت محفظة الائتمان إلى 11 مليار جنيه وأن محفظة ائتمان الأفراد سجلت نحو 1.6 مليار جنيه بنهاية يوليو ومحفظة المشروعات الصغيرة والمتوسطة نحو 3.2 مليار جنيه.