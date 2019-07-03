انخفض بالأهلي ومصر.. الدولار يواصل تراجعه أمام الجنيه

كتبت- دينا خالد:

تراجع سعر صرف الدولار في 7 بنوك، بين قرش وقرشين، فيما استقر سعر الصرف في 3 بنوك أخرى، مع نهاية تعاملات اليوم الأربعاء، مقارنة بأسعار الصباح.

وانخفض متوسط سعر صرف الدولار بنحو قرشين خلال تعاملات اليوم، حيث سجل 16.57 جنيه للشراء، و16.67 جنيه للبيع، بحسب بيانات البنك المركزي.

تراجع سعر صرف الدولار في بنكي الأهلي المصري، مصر، قرشا واحدا، إلى 16.58 جنيه للشراء، و16.68 جنيه للبيع.

وانخفض سعر الدولار في بنك التعمير والإسكان، قرشين إلى 16.58 جنيه للشراء، و16.68 جنيه للبيع.

وتراجع سعر الدولار في بنك الإسكندرية، قرشا واحدا، إلى 16.56 جنيه للشراء، و16.66 جنيه للبيع.

وهبط سعر العملة الأجنبية في البنك التجاري الدولي، قرشين إلى 16.55 جنيه للشراء، و16.65 جنيه للبيع.

وانخفض سعر العملة الأمريكية في بنك كريدي أجريكول، قرشا واحدا إلى 16.58 جنيه للشراء، و16.68 جنيه للبيع.

وتراجع سعر الدولار في بنك البركة، قرشين إلى 16.60 جنيه للشراء، و16.70 جنيه للبيع.

واستقر سعر الدولار في مصرف أبو ظبي الإسلامي عند 16.61 جنيه للشراء، 16.70 جنيه للبيع.

وثبت سعر الدولار في بنك قناة السويس، عند 16.58 جنيه للشراء، 16.68 جنيه للبيع.

وبقى سعر صرف الدولار ثابتا في البنك العربي الأفريقي، عند 16.58 جنيه للشراء، و16.68 جنيه للبيع.