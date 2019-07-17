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    صندوق النقد: التجارة العالمية تتباطأ بسبب النزاعات التجارية

    05:58 م الأربعاء 17 يوليه 2019
    صندوق النقد: التجارة العالمية تتباطأ بسبب النزاعات التجارية

    صندوق النقد الدولي

    القاهرة- مصراوي:

    قال صندوق النقد الدولي، اليوم الأربعاء، إن نمو التجارة العالمية يتباطأ نتيجة للتوترات بين الولايات المتحدة والصين وآخرين، وإن عدم التيقن طويل الأمد بشأن الرسوم الجمركية يضغط على ثقة الشركات في أنحاء العالم.

    وقالت جيتا جوبيناث كبيرة اقتصاديي الصندوق للصحفيين إن نزاعات التجارة والتكنولوجيا لها أثر جذري واضح على التجارة العالمية، معيدة التأكيد على تقديرات الصندوق بأن الرسوم المطبقة في خضم حرب التجارة الأمريكية الصينية قد تمحو 0.5 بالمئة من النمو الاقتصادي العالمي في 2020، بحسب وكالة رويترز.

    وقالت "هناك تراجع في نمو التجارة العالمية"، مشيرة إلى أن النزاعات الدائرة بشأن التكنولوجيا - مثل قرار الولايات المتحدة وضع شركة التكنولوجية الصينية هواوي على قائمة سوداء - قد تؤدي أيضا إلى تصدعات في سلاسل الإمدادات العالمية، مؤججة المخاوف المتعلقة بالاستثمار والإنتاجية.

    صندوق النقد الدولي التجارة العالمية الولايات المتحدة الصين الرسوم الجمركية جيتا جوبيناث

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