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    فرصة لدراسة الهندسة في "بيلاروسيا" لطلاب الثانوية العامة.. تعرف على التفاصيل

    05:47 م الثلاثاء 16 يوليو 2019
    فرصة لدراسة الهندسة في "بيلاروسيا" لطلاب الثانوية العامة.. تعرف على التفاصيل

    فرصة لدراسة الهندسة في بيلاروسيا

    القاهرة- مصراوي:

    أعلنت وزارة التجارة والصناعة، عن قبول طلاب الثانوية العامة (علمي رياضة)، للعام الدراسي 2019-2020، للحصول على درجة بكالوريوس الهندسة، من بيلاروسيا.

    وقالت الوزارة على صفحتها الرسمية على فيسبوك، إن معهد التبين للدراسات المعدنية، التابع لها، بالتعاون مع الجامعة البيلاروسية القومية التكنولوجية، سيمنح الطلاب بكالوريوس الهندسة، معتمدا من الاتحاد الأوروبي.

    وأشارت إلى أن مدة الدراسة 5 سنوات، منها سنتان في مقر المعهد بالتبين، وثلاث سنوات بمقر الجامعة البيلاروسية، في عاصمة بيلاروسيا "مينسك".

    وحددت الوزارة التخصصات المتاحة أمام الطلاب، في هندسة السيارات والجرارات، وهندسة القوى الميكانيكية والكهربائية، والهندسة المعمارية، والهندسة الميكانيكية، وهندسة التعدين، والهندسة المدنية، وهندسة بناء محطات القوى وخدماتها.

    ويمكن الحصول على مزيد من التفاصيل عن الدراسة من خلال الموقع الرسمي لمعهد التبين (www.tims.gov.eg).

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    بيلاروسيا الثانوية العامة وزارة التجارة والصناعة الهندسة مينسك
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