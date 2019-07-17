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فيتش تصنف ديون اليابان طويلة الأجل عند مستوى "إيه" مع نظرة مستقبلية مستقرة

04:31 ص الأربعاء 17 يوليه 2019
فيتش تصنف ديون اليابان طويلة الأجل عند مستوى "إيه" مع نظرة مستقبلية مستقرة

وكالة فيتش للتصنيف الائتماني

واشنطن - (د ب أ):

صنفت وكالة فيتش للتصنيف الائتماني ، ديون اليابان طويلة الأجل بالعملات الأجنبية عند مستوى "إيه" مع الإبقاء على نظرة مستقبلية مستقرة.

وأرجعت الوكالة ذلك إلى "الاقتصاد المتقدم ومعايير الحكم العالية والمؤسسات العامة القوية التي توازن قوتها مع آفاق النمو الضعيفة على المدى المتوسط والدين العام المرتفع"، حسبما ذكرت وكالة بلومبرج للأنباء صباح اليوم الأربعاء.

وقالت الوكالة الائتمانية إنه من المتوقع نمو الناتج المحلي الإجمالي

بنسبة 0.8% في 2019، حتى بعد نمو قوي على نحو غير متوقع بنسبة 2.1 % في الربع الأول.

وأوضحت أن مزيدا من التصعيد في التوترات التجارية العالمية يمكن أن يشكل خطرا كبيرا على التوقعات بالنسبة لليابان.

وتوقعت الوكالة أن يبقي البنك المركزي الياباني على سياساته للتيسير النقدي حتى عام 2021 على الأقل.

وكالة فيتش للتصنيف الائتماني اليابان الديون طويلة الأجل العملات الأجنبية
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