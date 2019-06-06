أسعار البترول ترتفع 20% في أول 5 أشهر من 2019 (إنفوجرافيك)

كتب- مصطفى عيد:

تصميم- مايكل عادل:

كشفت بيانات وكالة بلومبرج، عن ارتفاع أسعار برميل البترول "خام برنت" بنحو 20% خلال أول 5 أشهر من العام الجاري.

وشهدت أسعار النفط تراجعا ملحوظا خلال الأيام العشرة الأخيرة، ووصل سعر البرميل خلال تعاملات اليوم، وذلك بعد أن سجل في مايو الماضي أكبر خسارة شهرية في 6 أشهر، بحسب وكالة رويترز.

وكان برنت والخام الأمريكي بلغا أدنى مستوياتهما منذ منتصف يناير أمس الأربعاء، عند 59.45 و50.60 دولار للبرميل على الترتيب، وسط ارتفاع مخزونات الخام وإنتاج قياسي في الولايات المتحدة، وبدء تضرر الطلب على الطاقة من التباطؤ الاقتصادي العالمي.

وفي مذكرة بحثية نقلتها وكالة رويترز اليوم الخميس، توقع بنك استثمار مورجان ستانلي انخفاض أسعار البترول خلال الفترة المقبلة، حيث قال إن تزايد توترات التجارة وتباطؤ الاقتصاد بصفة عامة، بجانب تراجع الطلب على النفط، سيطغيان على أثر نقص الإمدادات ويؤديان إلى انخفاض أسعار الخام.

وتنعكس مستويات أسعار البترول العالمية على نسبة الزيادة التي من المتوقع أن تقررها الحكومة خلال الفترة المقبلة على أسعار المنتجات البترولية في مصر، للوصول بها إلى سعر التكلفة بحسب اتفاقها مع صندوق النقد الدولي.

ويرصد مصراوي، من خلال الإنفوجرافيك التالي، تطورت أسعار البترول العالمية خلال أول 5 أشهر من عام 2019، بحسب بيانات وكالة بلومبرج، وذلك اعتمادا على سعر البرميل في عقود "خام برنت" بنهاية تعاملات كل شهر من هذه الشهور.