مصر تبحث سبل التعاون مع اليابان في الذكاء الاصطناعي

كتب- محمد علاء الدين:

قالت وزارة الاتصالات في بيان اليوم الخميس، إن وفدا من الوزارة بحث سبل التعاون مع وزارة الاتصالات اليابانية في مجالات الذكاء الاصطناعي وعلوم البيانات وبناء القدرات، والتأكيد على توسيع التعاون التكنولوجي بين البلدين.

وبحثت الوزارتان، الرؤى حول أهم القضايا التي سيتناولها اجتماع مجموعة العشرين الوزاري للاقتصاد الرقمي.

وقالت الوزارة، إن الوفد المصري المشارك بالمؤتمر، عقد اجتماعات ثنائية مع كل من أوسامو ليزوكا الرئيس التنفيذي لشركة "MedMain"، وشينيتشيرو توكوماسو مدير عام إدارة تطوير الأعمال بمعهد أبحاث "Lpixel"، وشيهو تويونوري مدير عام إدارة البحث والتطوير بالمعهد.

كما زار الوفد معهد طوكيو للتكنولوجيا "TIT" وهي أكبر مؤسسة بحثية وطنية للعلوم والتكنولوجيا في اليابان ولها تاريخ يمتد لأكثر من 130 عاما، والتقى توستويا ميزوموتو نائب الرئيس التنفيذي للمعهد؛ لبحث التعاون في مجال تحليل البيانات، وبناء القدرات والبحوث والتطوير في مجال الذكاء الاصطناعي، مع إمكانية تبادل البعثات التدريبية بين البلدين، بحسب البيان.

وزار الوفد، المعهد العالي للتكنولوجيا الصناعية بطوكيو "AIIT" والذي يقدم برامجه التعليمية للمتخصصين في مجال تكنولوجيا المعلومات لتزويدهم بالمهارات اللازمة لتلبية احتياجات الصناعة؛ حيث بحث الوفد مع مسئولي المعهد إمكانية التعاون في تنفيذ البرامج التدريبية للمعهد في مصر.