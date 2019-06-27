أسعار النفط تنخفض إلى أقل من 66 دولارا قبل قمة العشرين واجتماع أوبك

القاهرة- وكالات:

انخفض النفط، اليوم الخميس، إلى أقل من 66 دولارا للبرميل، متأثرا بالمخاوف المتعلقة بما إذا كانت قمة العشرين ستتمخض عن انفراجة في التجارة ودلائل على وفرة المعروض على الرغم من احتمالات استمرار تخفيضات أوبك للإنتاج، بحسب وكالة رويترز.

وقال الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، أمس الأربعاء، إن من الممكن إبرام اتفاق تجاري مع نظيره الصيني شي جين بينغ حين يجتمعان مطلع الأسبوع القادم، لكنه أبدى استعداده لفرض رسوم جمركية على معظم بقية الواردات الصينية إذا لم يتوصل البلدان إلى اتفاق.

وبحلول الساعة 1215 بتوقيت جرينتش، تراجعت العقود الآجلة لخام القياس العالمي برنت 56 سنتا إلى 65.93 دولار للبرميل.

وتراجعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 53 سنتا إلى 58.85 دولار للبرميل.

وقفزت أسعار النفط ما يزيد عن 2%، أمس الأربعاء، بعد أن أظهر أحدث تقرير بشأن إمدادات الخام في الولايات المتحدة انخفاضا أكبر من المتوقع في مخزونات النفط، وهبطت المخزونات 12.8 مليون برميل متجاوزة توقعات المحللين لانخفاض قدره 2.5 مليون برميل.

وعلى الرغم من ذلك، تظل الإمدادات كافية في أكبر مستهلك للنفط في العالم.

وقال كارستن مينكه من جوليوس باير، "ما زالت مخزونات الخام الأمريكية فوق متوسط خمس سنوات، بما يشير إلى تلقي السوق إمدادات كافية".

وأضاف، "الطلب ما زال يبدو ضعيفا، بينما يظل وضع المعروض هشا".

ويقول متعاملون، إن الضبابية التي تخيم على تحقيق انفراجة في قمة العشرين، والتي قد تُترجم إلى تعزز توقعات الطلب على النفط، والشكوك بشأن استمرار تخفيضات إنتاج أوبك وحلفائها تعرقلان تواصل عمليات الشراء، وفقا للوكالة.

وبعد انتهاء قمة العشرين السبت المقبل، تجتمع منظمة البلدان المصدرة للبترول "أوبك" وحلفاء من بينهم روسيا يومي الاثنين والثلاثاء القادمان لبحث تمديد تخفيضات الإنتاج بهدف دعم الأسعار