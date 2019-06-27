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    ارتفع في كريدي أجريكول.. تعرف على سعر الدولار بنهاية تعاملات اليوم

    04:32 م الخميس 27 يونيو 2019
    ارتفع في كريدي أجريكول.. تعرف على سعر الدولار بنهاية تعاملات اليوم

    الدولار

    كتبت- شيرين صلاح:

    ارتفع سعر الدولار أمام الجنيه، في بنك كريدي أجريكول، مع نهاية تعاملات اليوم الخميس، فيما استقر السعر في 9 بنوك أخرى، عند مستوى بداية التعاملات.

    وزاد سعر الدولار في بنك كريدي أجريكول قرشا واحدا، ليسجل بنهاية التعاملات 16.66 جنيه للشراء، و 16.76 جنيه للبيع.

    واستقر سعر صرف العملة الأمريكية في بنوك الأهلي المصري، ومصر، والتعمير والإسكان، والعربي الأفريقي، والإسكندرية، عند 16.65 جنيه للشراء، و16.75 جنيه للبيع.

    وحافظ سعر الدولار على سعره في بنكي التجاري الدولي، وقناة السويس عند 16.64 جنيه للشراء، و16.74 جنيه للبيع.

    واستقر سعر الدولار في بنك البركة عند 16.66 جنيه للشراء، و16.76 جنيه للبيع.

    وظل سعر العملة الأمريكية مستقرا في مصرف أبو ظبي الإسلامي عند 16.67 جنيه للشراء، و16.76 جنيه للبيع.

    الدولار الدولار الأمريكي سعر الصرف الجنيه المصري بنك كريدي أجريكول

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