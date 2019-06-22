المالية: لا تسويات باعتمادات موازنية في 30 يونيو

كتب- مصطفى عيد:

قالت وزارة المالية، في بيان لها اليوم السبت، إنها أصدرت كتابًا دوريًا جديدًا لضمان تحقيق الإيرادات المستهدفة وفق البرنامج الزمني المحدد خلال العام المالي بما يحافظ على استقرار حركة التدفقات المالية للموازنة العامة للدولة.

وأضافت الوزارة، أن هذا الكتاب يأتي فى إطار الرؤية الاستراتيجية التي أعلنتها الدولة من خلال برنامج الإصلاح الاقتصادي، الذي تُعد من مفرداته متابعة الإيرادات، وما تقتضيه من إجراءات لتحقيق التوازن المنشود للموازنة على مدار العام المالي.

وأشارت الوزارة إلى ضرورة إضافة الإيرادات المحصلة بصورة مباشرة أولاً بأول لحساب الإيرادات العامة للدولة وفقًا للتقسيمات الخاصة بـ «شجرة الحسابات»، وحظر إجراء أي تسويات في 30 يونيو المقبل تخص «اعتمادات موازنية» ونقلها لحساب الدائنين تحت التسوية بغرض استنفاد الأرصدة أو استخدامها في أغراض أخرى.

وقال عماد عواد، رئيس قطاع الحسابات والمديريات المالية، إنه تم إلزام الجهاز الإداري للدولة، ووحدات الإدارة المحلية، والهيئات العامة والأجهزة المستقلة، بتنفيذ أحكام الكتاب الدوري رقم 19 لسنة 2015، والكتب الدورية الصادرة في ذات الشأن، واتخاذ الإجراءات المناسبة، والكفيلة بتسوية وتصفية أرصدة الحسابات الجارية المتراكمة المُرَّحلة على مدار الأعوام المالية الماضية.

طالب عماد عواد، المسئولين الماليين بالجهاز الإداري بالدولة، ووحدات الإدارة المحلية، والهيئات العامة، والأجهزة المستقلة، والمديرين الماليين بالمحافظات، والمراقبين الماليين بالوزارات والهيئات العامة، ومديرى ووكلاء الحسابات، بالإلتزام بهذه التعليمات وتنفيذها على النحو الذي يُحقق الإيرادات المستهدفة في توقيتها.