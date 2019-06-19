بينها الأهلي ومصر.. أسعار الدولار تتراجع بنهاية تعاملات اليوم

القاهرة – مصراوي:

تراجع سعر صرف الدولار في 7 بنوك عاملة في مصر مع نهاية تعاملات اليوم الأربعاء، بينما استقر في 3 بنوك أخرى عند مستوى بداية التعاملات.

وانخفض سعر الدولار في بنوك الأهلي ومصر والتعمير والإسكان والبنك العربي الأفريقي وقناة السويس قرشين مع نهاية التعاملات إلى 16.69 جنيه للشراء و16.79 جنيه للبيع.

وهبط سعر العملة الأجنبية في بنك البركة قرشين إلى 16.70 جنيه للشراء و16.80 جنيه للبيع.

وانخفض سعر الدولار في البنك التجاري الدولي قرشا، إلى 16.69 جنيه للشراء، و16.79 جنيه للبيع.

واستقر سعر الدولار في بنك الإسكندرية عند 16.71 جنيه للشراء، و16.81 جنيه للبيع.

وظل سعر العملة الأمريكية في مصرف أبوظبي الإسلامي، ثابتا، عند 16.73 جنيه للشراء، و16.81 جنيه للبيع.

واستقر الدولار في بنك كريدي أجريكول، عند 16.72 جنيه للشراء، و16.82 جنيه للبيع.