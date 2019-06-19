كيف نجح جهاز حماية المنافسة في إعادة شركة جلوفو للعمل في مصر؟

كتب_محمد علاء الدين:

دفع تدخل جهاز حماية المنافسة شركة جلوفو الإسبانية، للعودة للعمل في مصر مرة ثانية بعدما كانت أعلنت التخارج من السوق المصري، بحسب ما ذكره مسؤول سابق بشركة جلوفو لمصراوي.

وعاد تطبيق طلب وتوصيل الطعام جلوفو للعمل في السوق المصري اليوم بعد إعلان خروجها من مصر بشكل مفاجئ منذ شهرين تقريبا.

وقال المسؤول إن جهاز حماية المنافسة تواصل مع الشركة فور إعلانها الخروج من مصر بنحو أسبوع للوقوف على أسباب خروجها المفاجئ وبعد ما نشر عن اضطرارها للخروج من مصر بضغط من شركة ديلفيري هيرو.

وكانت مصادر قد قالت لمصراوي أن شركة ديلفيري هيرو اشترطت تخارج جلوفو من مصر وتشيلي للتصويت بالموافقة على حصول جلوفو الإسبانية على استثمارات بقيمة 150 مليون يورو.

وتمتلك شركة ديلفيري هيرو 16٪ من شركة جلوفو الإسبانية بالإضافة إلى حق التصويت في مجلس الإدارة، فضلا عن امتلاكها لشركة اطلب منافس جلوفو في مصر وشركة كاريدج التي دخلت السوق المصري فور إعلان جلوفو خروجها من مصر.

وقال المسؤول إن جهاز حماية المنافسة ظل على تواصل مع مسؤولي الشركة للتأكد من مخالفة الاتفاق بينها وبين ديلفيري هيرو لقواعد المنافسة.

وأصدر جهاز حماية المنافسة قرارًا منذ أيام يمهل الشركتين 30 يومًا لعودة الأوضاع لطبيعتها قبل 30 أبريل وقت خروج جلوفو من مصر ويؤكد على ضرورة عودة جلوفو للعمل وإلا سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية ضد الشركتين.

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