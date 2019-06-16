  • عاجل:"إعلام لأول مرة".. التعليم العالي تعلن قائمة الكليات التي تشترط "اختبارات القدرات"

    • أكثر الكلمات إنتشاراً

    تذاكر المترو انتخابات الغرفة التجارية هجمات ناقلات النفط أسعار الليمون الثانوية العامة الطقس أمم أفريقيا 2019 الاحتجاجات في السودان

    شركة هولندية تعرض الاستحواذ على شركة آراب ديري لمنتجات الآلبان

    11:51 ص الأحد 16 يونيو 2019
    شركة هولندية تعرض الاستحواذ على شركة آراب ديري لمنتجات الآلبان

    شركة اراب ديري باندا

    القاهرة- مصراوي:

    قالت شركة بايونيرز القابضة اليوم الأحد في بيان للبورصة إنها تلقت عرضًا من شركة Friesland Campina International Holding B.V (FCI) الهولندية للاستحواذ على شركتها "آراب ديري- باندا".

    وبحسب بيان منفصل لشركة "آراب ديري- باندا" للبورصة فإن الشركة الهولندية مهتمة بالاستحواذ على 100% من أسهمها.

    وأضافت أنها دعت مجلس إدارة الشركة لجلسة طارئة يوم السبت الماضي للنظر في المخاطبة الواردة من الشركة.

    وقرر مجلس الإدارة الموافقة على تمكين الشركة الهولندية بإجراء الفحص النافي للجهالة لشركة "آراب ديري- باندا".

    وتأسست العربية لمنتجات الألبان عام 1985، وتنتج جميع منتجات الألبان والجبن تحت العلامة التجارية "باندا"، وتمتلك بايونيرز نحو 65% من أسهم الشركة.

    والشركة الهولندية FCI، هي جزء من شركة Royal Friesland Campina Group، وهي شركة منتجات آلبان متعددة الجنسيات مقرها هولندا وجميع اسهمها مملوكة لجمعية من أكثر من 12 ألف عضو من المزارعين بهولندا وألمانيا وبلجيكا.

    وبحسب البيان تباع منتجات الشركة في أكثر من 100 دولة حول العالم في أوروبا وآسيا وأفريقيا، وبلغ حجم مبيعاتها العام الماضي 11.6 مليار يورو.

    وأعمال الشركة في مصر تتركز على استيراد الجبن الهولندي تحت اسم "فريكو".

    شركة اراب ديري منتجات الآلبان البورصة المصرية

    الخبر التالى:

    أرباح بنك القاهرة تقفز 200% في الربع الأول من 2019
    تابع أحدث الأخبار والتقارير الطبية والصحية.. الكونسلتو أحدث موقع في مجموعة أونا نيوز

    أخبار قد تهمك

    الأكثر قراءة الآن

    إعلان

    إعلان

    إعلان