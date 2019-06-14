عجز الموازنة يتراجع إلى 5.6% في أول 10 أشهر من العام المالي الجاري

كتبت- شيماء حفظي:

أظهرت بيانات وازرة المالية، تراجع العجز الكلي في الموازنة العامة للدولة خلال العشرة أشهر الأولي من العام المالي الحالي، ليسجل نسبة 5.6% من إجمالي الناتج المحلي، مقارنة بـنحو 6.7% خلال نفس الفترة من العام المالي الماضي.

وتستهدف وزارة المالية تحقيق عجز كلي بالموازنة العامة للدولة خلال العام المالي الحالي بقيمة 438.6 مليار جنيه بنسبة 8.4% من الناتج المحلي الإجمالي، مقابل 9.7% من الناتج المحلي الإجمالي خلال عام 2017-2018، على أن يصل العجز في العام المقبل إلى 7.1%.

وبحسب التقرير المالي الشهري لمايو الصادر عن وزارة المالية أمس، تراجعت نسبة العجز الكلي نتيجة ارتفاع معدل نمو الإيرادات بوتيرة أسرع من معدل نمو المصروفات.

وزادت الإيرادات العامة للدولة خلال الفترة بنحو 18.8% لتصل إلى 686.78 مليار جنيه، مقابل 577.78 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام المالي الماضي، في حين ارتفع بند المصروفات بنحو 13% لتصل إلى 982.45 مليار جنيه.

وارتفعت قيمة المصروفات بالموازنة العامة للدولة، في الـ 10 شهور الأولى من العام المالي الحالي، بنسبة 12.8%، لتصل إلى 982.45 مليار جنيه مقابل 870.87 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام المالي الماضي.

وأشار التقرير، إلى أنه تم تحقيق فائض أولي بقيمة 54.8 مليار جنيه خلال الفترة من يوليو إلى أبريل من العام المالي الجاري، مقابل فائض أولي بقيمة 6.7 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام المالي الماضي.

وذكر تقرير وزارة المالية، أن هذا الفائض الأولي تم تحقيقه بشكل منتظم شهريًا بدءًا من شهر أغسطس 2018 وحتى تاريخه.

