الاستثمار القومي يطلب موافقة الحكومة على تسوية مديونية للسكة الحديد بـ 20 مليار جنيه

كتبت منال المصري:

كشف محمود منتصر الرئيس التنفيذي لبنك الاستثمار القومي، عن أن البنك أرسل لمجلس الوزراء طلبا للموافقة على تسوية مديونيات على هيئة السكك الحديدية مقابل مبادلة أصول بقيمة 20 مليار جنيه.

وقال منتصر في تصريحات خاصة لمصراوي، إن قيمة المبادلة سيتم استخدامها لتسوية جزء من مديونية الهيئة لصالح البنك والتي تقدر حاليًا بـ 40 مليار جنيه.

وكانت هالة السعيد، وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري ورئيس مجلس إدارة بنك الاستثمار القومي، قالت سابقًا إن الرئيس عبد الفتاح السيسي ومجلس الوزراء، وافق على تسوية ديون متعثرة، لدى بعض الجهات الحكومية لبنك الاستثمار القومي مقابل مبادلة بعض الأصول المملوكة للدولة.

وقال منتصر، في تصريحات لمصراوي بداية العام الجاري إن 3 مكاتب استشارية انتهت من تقييم الأصول المقدمة من الحكومة لمبادلتها مع مديونيات مستحقة للبنك لدى عدة جهات.

وقدر هذه الأصول بأنها تلامس 80 مليار جنيه، حسب تقرير التقييم المعتمد من المكاتب الاستشارية.

ويخطط البنك لإنهاء المديونيات المتعثرة خلال العام الجاري والقادم حيث تبلغ محفظة الديون أكثر من 200 مليار جنيه، بحسب منتصر.