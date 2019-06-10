"فاروس" تعقد مؤتمرها السنوي الثالث لبحث الفرص الاستثمارية في مصر

القاهرة- مصراوي:

تقعد شركة فاروس القابضة للاستثمارات المالية، مؤتمرها السنوي الثالث للمستثمرين خلال شهر يونيو الحالي بمدينة الجونة في الغردقة، بحضور ممثلي أكثر من 40 شركة ومؤسسة مختلفة في 11 قطاعًا رئيسيًا مدرجة بالبورصة المصرية.

ويهدف المؤتمر إلى مناقشة فرص الاستثمار في السوق المصرية في ظل الإصلاحات والتحولات الاقتصادية الناجحة في البلاد، بحسب بيان من الشركة.

وعن أهمية المؤتمر على صعيد الفرص الاستثمارية، قال علاء العفيفي، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي المشارك لشركة فاروس القابضة للاستثمارات المالية، إن "هناك العديد من الفرص الاستثمارية الهامة في ظل وجود اقتصاد ناشئ قوي ومناخ استثماري جاذب للقطاع الخاص، في ظل اهتمام الحكومة والتزامها بمواصلة تحقيق النمو الاقتصادي".

وسيبدأ المؤتمر بكلمة افتتاحية يتم بعدها مناقشة أهم القضايا الخاصة بالاستثمار ومستقبله، وبعد ذلك تبدأ الاجتماعات الثنائية بين الشركات والمستثمرين من مديري الأصول والصناديق الاستثمارية لتعظيم فرص الاستثمار.

وحول القضايا الرئيسية التي سيتم طرحها في هذا المؤتمر الذي يستمر على مدار يومين، قال علاء: "نسعى هذا العام من خلال مؤتمرنا السنوي إلى فتح قنوات الاتصال المباشر ما بين المستثمرين وصنّاع القرار لتسهيل الفرص الاستثمارية؛ حيث أننا متفائلون بالتوسع الاقتصادي المستدام".

وعن توقعات المؤشرات المالية للاقتصاد المصري، تقول رضوى السويفي، رئيس قطاع الأبحاث بشركة فاروس القابضة، إن "هناك العديد من المؤشرات الإيجابية التي سوف تشجع المستثمرين على الدخول للسوق المصري، مثل الاتجاه نحو تخفيض أسعار الفائدة تدريجيا، وذلك بالتزامن مع التوقعات الإيجابية لمعدلات إجمالي الناتج المحلي والتي ستفوق 5.5٪ خلال السنوات 4 – 5 القادمة وتحسن المؤشرات الاقتصادية مما سيعطي رسالة قوية للمستثمر أن هذا هو الوقت الملائم للاستثمار في مصر".

ومن المنتظر أن ينعقد خلال المؤتمر نحو 600 اجتماع ثنائي بين أكثر من 40 شركة مدرجة في البورصة المصرية بالإضافة إلى عدد من الشركات والمؤسسات التي من المنتظر أن يتم طرح اسهمها في البورصة.