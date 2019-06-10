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    هبوط مفاجئ في أسعار الذهب في مصر.. والجرام يخسر 10 جنيهات

    01:15 م الإثنين 10 يونيو 2019
    هبوط مفاجئ في أسعار الذهب في مصر.. والجرام يخسر 10 جنيهات

    الذهب

    كتبت- شيرين صلاح:

    تراجعت أسعار الذهب بشكل مفاجئ في السوق المحلي خلال تعاملات اليوم الاثنين، ليفقد الجرام الواحد 10 جنيهات، وذلك تأثرا بهبوط سعر المعدن عالميا.

    وقال نادي نجيب سكرتير عام شعبة الذهب بغرفة القاهرة التجارية، لمصراوي، إن سعر جرام الذهب عيار 21 هبط إلى 618 جنيهًا مقابل 628 جنيهًا بالأمس.

    وانخفض سعر الذهب عيار 18 اليوم 530 جنيهًا، وعيار 24 إلى 706 جنيهات، وسجل الجنيه الذهب 4944 جنيهًا.

    وعالميا، تراجعت أسعار الذهب من أعلى مستوى في 14 شهرا، اليوم الاثنين، بعد أن تسبب اتفاق الولايات المتحدة والمكسيك على تفادي حرب تجارية في تقلص الطلب على المعدن الأصفر الذي يُعتبر ملاذا آمنا، بحسب وكالة رويترز.

    وبحلول الساعة 0530 بتوقيت جرينتش، هبط الذهب في المعاملات الفورية 0.9% إلى 1328.08 دولار للأوقية، وفي الجلسة السابقة، بلغ المعدن أعلى مستوياته منذ 19 أبريل 2018 عند 1348.08 دولار للأوقية.

    وتراجع الذهب في العقود الأمريكية الآجلة 1% إلى 1332.20 دولار للأوقية.

    أسعار الذهب نادي نجيب شعبة الذهب غرفة القاهرة التجارية

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