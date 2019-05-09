أسعار الذهب تتراجع في السوق المحلي خلال تعاملات الخميس

كتبت- شيرين صلاح:

شهدت أسعار الذهب في مصر تراجعًا طفيفًا خلال تعاملات اليوم الخميس، مقارنة بمستوياتها أمس الأربعاء.

وقال نادي نجيب، سكرتير عام شعبة تجار الذهب بغرفة القاهرة التجارية، لمصراوي، إن سعر جرام الذهب عيار 21 تراحع خلال تعاملات اليوم إلى 613 جنيهًا مقابل 614 جنيهًا أمس.

كما انخفض سعر الذهب عيار 18 اليوم إلى 525 جنيهًا، وسعر الجرام عيار 24 إلى 701 جنيهًا، ووصل سعر الجنيه الذهب إلى 4904 جنيهات.

وعالميًا، استقرت أسعار الذهب دون تغير يذكر، اليوم الخميس، قبيل مفاوضات تجارية بين الولايات المتحدة والصين، بينما يكبح الطلب على السندات الحكومية والين الياباني ومستوى مقاومة فنية رئيسي مكاسب المعدن النفيس الذي يعتبر ملاذًا آمنًا، بحسب وكالة رويترز.

وبحلول الساعة 0741 بتوقيت جرينتش، ارتفع الذهب في المعاملات الفورية 0.2% إلى 1283.41 دولار للأوقية.