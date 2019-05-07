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أسعار الدولار تنخفض في بنكي قناة السويس والبركة مع بداية التعاملات

10:30 ص الثلاثاء 07 مايو 2019
أسعار الدولار تنخفض في بنكي قناة السويس والبركة مع بداية التعاملات

اسعار الدولار

كتب- مصطفى عيد:

انخفض سعر الدولار أمام الجنيه في بنكي قناة السويس، والبركة مع بداية تعاملات اليوم الثلاثاء مقارنة بمستواه مساء أمس الاثنين، وتراجع سعر البيع فقط في مصرف أبو ظبي الإسلامي، بينما استقر سعرا الشراء والبيع في 7 بنوك أخرى.

وانخفض سعر الدولار قرشا واحدا في بنك قناة السويس إلى 17.10 جنيه للشراء، و17.20 جنيه للبيع.

وتراجع سعر العملة الأمريكية قرشا واحدا في بنك البركة إلى 17.12 جنيه للشراء، و17.22 جنيه للبيع.

وخفض مصرف أبو ظبي الإسلامي سعر بيع الدولار قرشا واحدا إلى 17.22 جنيه، بينما أبقى على سعر الشراء دون تغيير عند 17.15 جنيه.

واستقر سعر العملة الأمريكية في بنوك الأهلي المصري، ومصر، والعربي الأفريقي، والإسكندرية، وكريدي أجريكول، والتجاري الدولي عند 17.10 جنيه للشراء، و17.20 جنيه للبيع.

وحافظ سعر الدولار على مستواه في بنك التعمير والإسكان عند 17.11 جنيه للشراء، و17.21 جنيه للبيع.

أسعار الدولار بنك قناة السويس الجنيه المصري
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