الذهب يرتفع وسط قلق عالمي من تهديد ترامب برسوم جديدة على الصين

القاهرة- (مصراوي):

ارتفعت أسعار الذهب، اليوم الاثنين، بعدما هدد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بزيادة الرسوم على السلع الصينية، في تصعيد جديد للتوترات التجارية بين الولايات المتحدة والصين، ما دفع المستثمرين إلى العزوف عن المخاطرة وعزز الأصول الآمنة.

وزاد الذهب في المعاملات الفورية 0.3% إلى 1282.51 دولارًا للأونصة، كما ارتفع الذهب في العقود الأمريكية الآجلة 0.2% إلى 1284 دولارًا للأونصة.

وأعلن ترامب أنه سيزيد الرسوم الجمركية على سلع صينية بقيمة 200 مليار دولار هذا الأسبوع، وقال أيضًا إنه سيستهدف سلعًا صينية أخرى قيمتها 325 مليار دولار برسوم نسبتها 25% قريبًا.

وقوضت هذه التصريحات الأسهم العالمية وأسعار النفط، بينما عززت الين الذي يعتبر مثل المعدن الأصفر من الملاذات الآمنة في أوقات الاضطرابات الجيوسياسية أو الاقتصادية العالمية.

وأفاد تقرير نشرته صحيفة "وول ستريت جورنال" بأن الصين تفكر الآن في إلغاء المفاوضات التجارية مع الولايات المتحدة بعد تهديد ترامب.​